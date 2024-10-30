Застосунок Армія+ оновили — які важливі документи там доступні

Військовий тримає в руках смартфон. Фото: АрміяInform

Застосунок для військових Армія+ отримав важливе оновлення. Туди додали п'ять нових електронних рапортів, які стосуються різних етапів проходження служби військовозобов'язаними. Зокрема, серед них й враховані й випадки про отримання травми чи повернення з полону військовозобов'язаного.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у середу, 30 жовтня.

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Оновлення застосунку Армія+

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що у Армія+ щомісячно з'являтимуться нові рапорти. Зокрема у останній оновленій версії доступні довідки форми 5 про проходження служби. Вона дозволяє отримати родичам військового отримати додаткові переваги.

"Це один із найбільш затребуваних документів для військових для отримання гарантованих державою послуг. Наприклад, він дозволяє дитині військового отримати першочергове право на місце в дитсадку", — пояснила чиновниця.

Армія+ — головні оновлення 30 жовтня

У версії 2.0 Армія+ відтепер доступні такі рапорти:

Рапорт на отримання довідки форми 5 про проходження військової служби. Завдяки ній військовослужбовці чи їх родичі матимуть право отримувати гарантовані від держави виплати.

Рапорт на виїзд за межі гарнізону. Він дозволить військовим під час вихідних чи святкових днів покидати гарнізон для відпочинку або для вирішення особистих справ.

Рапорт на звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я. У випадку, якщо солдат відчув різке погіршення самопочуття або травмувався, то матиме право отримати тимчасове звільнення від служби на лікування.

Рапорт на виплату одноразової грошової допомоги після укладеного першого контракту. Таке право є гарантованим тим, хто вперше вступив на військову службу за контрактом.

Рапорт на отримання відпустки після звільнення з полону. Бійці, які хочуть продовжити службу у війську після полону, мають право на отримання додаткової відпустки.

Також у рапортах розширили функціонал. Військовослужбовець може відкликати рапорт, а командири можуть переглядати попереднього погоджувача рапорту. Тобто командир роти може побачити, що на попередньому етапі рапорт солдата вже погодив командир взводу та далі прийняти рішення щодо погодження.

Де безпечно завантажити застосунок Армія+

Нову версію застосунку Армія+ можна лише у Play Market та App Store. Посилання доступні також на офіційній сторінці застосунку.

Нагадаємо, Міністерство оборони України оприлюднило роз'яснення щодо того, як близькі родичі полонених військовослужбовців мають право на отримання виплат, які передбачені військовому та які документи для цього потрібні.

Також юрист військового права пояснив, скільки триває процес звільнення зі служби та як довго за законом можуть розглядати рапорт.