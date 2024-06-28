Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow У Міноборони назвали випадки, коли Резерв+ може направити військовозобов'язаного до ТЦК arrow

У Міноборони назвали випадки, коли Резерв+ може направити військовозобов'язаного до ТЦК

28 червня 2024 14:48
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Резерв+ може рекомендувати звернутися до ТЦК — у Міноборони пояснили, коли це можливо
Реєстр "Оберіг". Фото: РБК-Україна
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію та водночас запрацював застосунок "Резерв+". Під час оновлення облікових даних система може запропонувати військовозобов'язаному звернутися до ТЦК та СП.

У якому випадку це можливо, пояснив офіцер відділення реагування на кіберінциденти Управління інформаційних технологій Міноборони Ігор Рева в інтерв'ю для Армія TV.

Читайте також:

Оновлення військово-облікових даних в Резерв+

За словами представника МО, застосунок рекомендує людині йти до ТЦК у двох випадках:

  • якщо в Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" немає відмітки, що людина стоїть на обліку;
  • коли у людини є порушення правил військового обліку.

Водночас після візиту до військкомату обидва випадки будуть вирішені, а відповідні відмітки оператор ТЦК має поставити в електронному реєстрі. Після оновлення у застосунку, людина отримує військово-обліковий документ в електронній формі, який має таку ж юридичну силу.

Рева пояснив, що у разі, коли після відмітки ТЦК застосунок все одно показує "дані не знайдено" — це або помилка в індивідуальному податковому номері у реєстрі, або ТЦК "внесли картку і утворився дубль". У такому випадку варто подати заявку у застосунку.

Нагадаємо, український бізнес просить владу розв'язати п'ять проблем з мобілізацією. Мова йде, зокрема, про бронювання працівників.

Також ми писали, що найближчим часом на порталі "Дія" почнуть тестувати сервіс бронювання від мобілізації. Таку послугу запустять вже на початку липня.

військовий призов
військовий облік
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми