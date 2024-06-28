Резерв+ може рекомендувати звернутися до ТЦК — у Міноборони пояснили, коли це можливо

Реєстр "Оберіг". Фото: РБК-Україна

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію та водночас запрацював застосунок "Резерв+". Під час оновлення облікових даних система може запропонувати військовозобов'язаному звернутися до ТЦК та СП.

У якому випадку це можливо, пояснив офіцер відділення реагування на кіберінциденти Управління інформаційних технологій Міноборони Ігор Рева в інтерв'ю для Армія TV.

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Оновлення військово-облікових даних в Резерв+

За словами представника МО, застосунок рекомендує людині йти до ТЦК у двох випадках:

якщо в Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" немає відмітки, що людина стоїть на обліку;

коли у людини є порушення правил військового обліку.

Водночас після візиту до військкомату обидва випадки будуть вирішені, а відповідні відмітки оператор ТЦК має поставити в електронному реєстрі. Після оновлення у застосунку, людина отримує військово-обліковий документ в електронній формі, який має таку ж юридичну силу.

Рева пояснив, що у разі, коли після відмітки ТЦК застосунок все одно показує "дані не знайдено" — це або помилка в індивідуальному податковому номері у реєстрі, або ТЦК "внесли картку і утворився дубль". У такому випадку варто подати заявку у застосунку.

Нагадаємо, український бізнес просить владу розв'язати п'ять проблем з мобілізацією. Мова йде, зокрема, про бронювання працівників.

Також ми писали, що найближчим часом на порталі "Дія" почнуть тестувати сервіс бронювання від мобілізації. Таку послугу запустять вже на початку липня.