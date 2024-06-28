У "Дії" у тестовому режимі запустять послугу бронювання від мобілізації — коли

Смартфон із відкритим застосунком "Дія". Фото: diia.gov.ua

Найближчим часом на порталі "Дія" почнуть тестувати сервіс бронювання від мобілізації. Таку послугу запустять вже на початку липня.

Про це в четвер, 27 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За словами очільника Мінцифри, зараз електронне бронювання в "Дії" на стадії розробки. У першу чергу цей сервіс стане доступним для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.

Нагадаємо, на початку червня Уряд ухвалив постанову, що дозволить бронювати працівників онлайн через портал "Дія". Таке нововведення дозволить спростити та пришвидшити процес бронювання.

Також ми повідомляли, що Кабмін ухвалив нові правила бронювання від мобілізації для низки професій. Періоди відстрочки для заброньованих різних категорій також змінилися та становлять від одного року до всього терміну мобілізації.