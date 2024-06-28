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В Минобороны назвали случаи, когда Резерв+ может направить военнообязанного в ТЦК

28 июня 2024 14:48
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Резерв+ может рекомендовать обратиться в ТЦК — в Минобороны объяснили, когда это возможно
Реестр "Оберіг". Фото: РБК-Украина
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации и в то же время заработало приложение "Резерв+". При обновлении учетных данных система может предложить военнообязанному обратиться в ТЦК и СП.

В каком случае это возможно, объяснил офицер отделения реагирования на киберинциденты управления информационных технологий Минобороны Игорь Рева в интервью для Армія TV.

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По словам представителя МО, приложение рекомендует человеку идти в ТЦК в двух случаях:

  • если в Реестре военнообязанных "Оберіг" нет отметки, что человек стоит на учете;
  • когда у человека есть нарушение правил военного учета.

В то же время после визита в военкомат оба случая будут решены, а соответствующие отметки оператор ТЦК должен поставить в электронном реестре. После обновления в приложении человек получает военно-учетный документ в электронной форме, который имеет такую же юридическую силу.

Рева объяснил, что в случае, когда после отметки ТЦК приложение все равно показывает "данные не найдены" — это либо ошибка в индивидуальном налоговом номере в реестре, либо ТЦК "внесли карточку и образовался дубль". В таком случае следует подать заявку в приложении.

Напомним, украинский бизнес просит власти решить пять проблем с мобилизацией. Речь идет, в частности, о бронировании работников.

Также мы писали, что в ближайшее время на портале "Дія" начнут тестировать сервис бронирования от мобилизации. Такую услугу запустят уже в начале июля.

военный призыв
военный учет
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
мужчины

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