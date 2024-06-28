П'ять проблем мобілізації в Україні - серед них економічне бронювання

Мобілізація в Україні — бізнес просить владу розв'язати п'ять головних проблем
В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Водночас постало безліч питань та проблем у суспільстві, зокрема, щодо бронювання працівників.
Про це повідомила Європейська Бізнес-асоціація.
Головні проблеми мобілізації в Україні
Було проаналізовано найчастіші запити бізнес-спільноти з питань бронювання від мобілізації в Україні та направлено звернення до Верховної Ради та уряду з проханням вирішити пʼять основних питань:
- підтримати і сприяти якнайшвидшому прийняттю законопроєкту щодо продовження терміну оновлення даних до 150 днів. Оскільки станом на 25 червня дані змогли оновити лише 2,3 млн військовозобов’язаних із приблизно 11 млн, а до 16 липня навряд чи всі зможуть це зробити. Причиною цьому є, зокрема, низька пропускна спроможність держави;
- якнайшвидше запустити систему еБронювання, тому що процес від підготовки документів до отримання наказу про бронювання займає близько двох місяців й потребує значних ресурсів як з боку держави, так і бізнесу.
- почастішали випадки відмов з боку органів влади у бронювання без пояснення причин. Тому варто запустити систему еБронювання через ресурси порталу "Дія" якомога швидше — як для підприємств критичної інфраструктури, так і важливих для економіки. Таким чином вдасться унеможливити будь-які зловживання у процесі погодження списків;
- надати заброньованим особам і тим, хто перебуває в процесі бронювання, 30 днів імунітету від мобілізації для оновлення даних у ТЦК і СП. Така невизначеність змушує велику кількість військовозобов’язаних уникати візиту до військкомату;
- дозволити бронювання без обмежень щодо кількості працівників транспортної галузі, які залучені в процесі здійснення вантажних перевезень. Наявність достатньої кількості людей, які готові виходити на маршрут — це запорука економічної безпеки держави;
- запровадити економічне бронювання в країні. Бізнес готовий обговорювати з владою різні моделі та визначити, яка може бути найбільш корисною для держави.
Раніше в Міноборони розповіли, які послуги стануть доступні в застосунку "Армія+". Відомо, що функціонал готовий і розроблений Центром масштабування технологічних рішень Генштабу ЗСУ.
Також ми писали, що найближчим часом на порталі "Дія" почнуть тестувати сервіс бронювання від мобілізації. Таку послугу запустять вже на початку липня.
Читайте Новини.LIVE!