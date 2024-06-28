П'ять проблем мобілізації в Україні - серед них економічне бронювання

Перевірка документів в чоловіка. Ілюстративне фото: Одеський ТЦК та СП

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Водночас постало безліч питань та проблем у суспільстві, зокрема, щодо бронювання працівників.

Про це повідомила Європейська Бізнес-асоціація.

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Було проаналізовано найчастіші запити бізнес-спільноти з питань бронювання від мобілізації в Україні та направлено звернення до Верховної Ради та уряду з проханням вирішити пʼять основних питань:

підтримати і сприяти якнайшвидшому прийняттю законопроєкту щодо продовження терміну оновлення даних до 150 днів. Оскільки станом на 25 червня дані змогли оновити лише 2,3 млн військовозобов’язаних із приблизно 11 млн, а до 16 липня навряд чи всі зможуть це зробити. Причиною цьому є, зокрема, низька пропускна спроможність держави;

якнайшвидше запустити систему еБронювання, тому що процес від підготовки документів до отримання наказу про бронювання займає близько двох місяців й потребує значних ресурсів як з боку держави, так і бізнесу.

почастішали випадки відмов з боку органів влади у бронювання без пояснення причин. Тому варто запустити систему еБронювання через ресурси порталу "Дія" якомога швидше — як для підприємств критичної інфраструктури, так і важливих для економіки. Таким чином вдасться унеможливити будь-які зловживання у процесі погодження списків;

надати заброньованим особам і тим, хто перебуває в процесі бронювання, 30 днів імунітету від мобілізації для оновлення даних у ТЦК і СП. Така невизначеність змушує велику кількість військовозобов’язаних уникати візиту до військкомату;

дозволити бронювання без обмежень щодо кількості працівників транспортної галузі, які залучені в процесі здійснення вантажних перевезень. Наявність достатньої кількості людей, які готові виходити на маршрут — це запорука економічної безпеки держави;

запровадити економічне бронювання в країні. Бізнес готовий обговорювати з владою різні моделі та визначити, яка може бути найбільш корисною для держави.

Раніше в Міноборони розповіли, які послуги стануть доступні в застосунку "Армія+". Відомо, що функціонал готовий і розроблений Центром масштабування технологічних рішень Генштабу ЗСУ.

Також ми писали, що найближчим часом на порталі "Дія" почнуть тестувати сервіс бронювання від мобілізації. Таку послугу запустять вже на початку липня.