Застосунок для військових Армія+ — які функції будуть доступні

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, які послуги стануть доступні в застосунку "Армія+". Відомо, що функціонал готовий і розроблений Центром масштабування технологічних рішень Генерального штабу ЗСУ.

Про це Катерина Черногоренко повідомила в інтерв'ю Армія TV.

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Створення застосунку "Армія+"

"Функціонал готовий і розроблений Центром масштабування технологічних рішень Генерального штабу ЗСУ. Це наші надійні партнери, це команда військовослужбовців, які зробили цей функціонал за запитом Міністерства оборони України", — розповіла Черногоренко.

За її словами, у застосунку будуть доступні 11 видів рапортів. Вона наголосила, що це всі види відпусток, гроші на оздоровлення тощо.

Черногоренко зазначила, що спочатку буде пілотне випробування у певних бригадах.

"По-перше, буде прийнята постанова, для того щоб командири не хвилювалися. Далі ми зробимо наказ, який дозволить встановити цей застосунок для всього особового складу. Потрібно покриття на рівні всієї бригади. І ми це покриття забезпечимо, інакше функціонал буде некоректно працювати", — каже заступниця міністра оборони.

За її словами, застосунок розповсюдять серед всього українського війська лише після того, як будуть враховані зауваження та пропозиції військових.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили про створення застосунку для військових. Там наголосили, що цифровізація армії може допомогти Україні досягти технологічної переваги над російськими окупантами 10:1.

Також у відомстві назвали кількість громадян, які згенерували військово-облікові документи онлайн через застосунок "Резерв+". Йдеться про мільйон користувачів.