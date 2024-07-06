Які критерії для отримання відстрочки студентам

У Міноборони назвали умови для отримання студентами відстрочки від мобілізації
В Україні 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким чоловіки призовного віку повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Водночас деякі зі студентів мають відстрочку від мобілізації.
Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
Студенти, які отримають відстрочку
За словами Лазуткіна, відстрочку від мобілізації отримують не всі військовозобов'язані, які вступають на навчання до закладів вищої освіти.
Він зауважив, що один із критеріїв для відстрочки — вступ на бюджет на денну або дуальну форму. А другий стосується рівня тієї освіти, яку вони планують здобувати — він має бути вищий, аніж вони вже мають.
"Тобто, якщо людина бакалавр, то вона має вступити в магістратуру, щоб отримати відстрочку", — зазначив речник Міноборони.
Раніше адвокат Катерина Аніщенко пояснила, які зміни очікуються в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку можуть примусово доставити до територіального центру комплектування.
Також ми писали, що відомості про заброньованих осіб є державною таємницею. Зокрема, це стосується тих, хто працює у центральних органах виконавчої влади та інших державних органах.
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