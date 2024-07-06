Які критерії для отримання відстрочки студентам

Студенти. Фото: nung.edu.ua

В Україні 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким чоловіки призовного віку повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Водночас деякі зі студентів мають відстрочку від мобілізації.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Студенти, які отримають відстрочку

За словами Лазуткіна, відстрочку від мобілізації отримують не всі військовозобов'язані, які вступають на навчання до закладів вищої освіти.

Він зауважив, що один із критеріїв для відстрочки — вступ на бюджет на денну або дуальну форму. А другий стосується рівня тієї освіти, яку вони планують здобувати — він має бути вищий, аніж вони вже мають.

"Тобто, якщо людина бакалавр, то вона має вступити в магістратуру, щоб отримати відстрочку", — зазначив речник Міноборони.

Раніше адвокат Катерина Аніщенко пояснила, які зміни очікуються в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку можуть примусово доставити до територіального центру комплектування.

Також ми писали, що відомості про заброньованих осіб є державною таємницею. Зокрема, це стосується тих, хто працює у центральних органах виконавчої влади та інших державних органах.