Какие критерии для получения отсрочки студентам

Студенты. Фото: nung.edu.ua

В Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому мужчины призывного возраста должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. В то же время у некоторых из студентов есть отсрочка от мобилизации.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Студенты, которые получат отсрочку

По словам Лазуткина, отсрочку от мобилизации получают не все военнообязанные, которые поступают на обучение в высшие учебные заведения.

Он отметил, что одним из критериев для отсрочки является поступление на бюджет, на дневную или дуальную форму. А второй касается уровня того образования, которое они планируют получать — он должен быть выше, чем у них уже есть.

"То есть, если человек бакалавр, то он должен поступить в магистратуру, чтобы получить отсрочку", — отметил спикер Минобороны.

Ранее адвокат Екатерина Анищенко объяснила, какие изменения ожидаются в получении повесток с 16 июля. Она также сообщила, в каком случае могут принудительно доставить в территориальный центр комплектования.

Также мы писали, что сведения об забронированных лицах являются государственной тайной. В частности, это касается тех, кто работает в центральных органах исполнительной власти и других государственных органах.