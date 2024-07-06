Ефективність бійця на фронті — Сенцов пояснив, що для цього потрібно

Український режисер, боєць ЗСУ Олег Сенцов. Фото: Facebook/Олег Сенцов

Український режисер та військовий Олег Сенцов пояснив, що допомагає підготувати ефективних солдатів для поля бою. За його словами, для цього потрібна мотивація.

Про це Олег Сенцов сказав в інтерв'ю "Укрінформу" у суботу, 6 липня.

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Як мотивація формує ефективність на полі бою

"Рекрутинг повинен бути прямий. Тобто бригада дає свою рекламу, запрошує до себе людей на такі-то посади, людина проходить співбесіду, з нею підписується контракт, її забирають у свій навчальний центр, маленький. Кожен сам собі тренує бійців, бачить, з ким буде воювати, бачить свого командира. Він уже в цій родині", — каже Сенцов.

За його словами, ефективність та безпечність великих навчальних центрів не такі високі, як саме маленьких. Він зазначив, що людину не можна примусити воювати, якщо вона цього не хоче. Її потрібно мотивувати, тоді такий боєць буде ефективним на полі бою.

"Мотивація людини — це дуже важливо. На війні це дуже важливо. Толку від немотивованого бійця дуже мало. Мотивований боєць вартує п’ятьох на всіх ланках, особливо в піхоті", — наголосив військовий.

Сенцов до інструментів мотивації відносить також запровадження прозорих, чітких "правил гри" для всіх, щоб люди бачили, що йдуть воювати на два-три роки, тому що воюють усі.

Військовий підкреслює важливість давати людям можливість вибору щодо місця служби, включаючи підрозділи, оскільки це сприяє максимальному використанню їхнього потенціалу.

Однією з причин, чому Сенцов приєднався до ЗСУ, було бажання помститися, але протягом понад двох років на передовій він не вбив жодного росіянина впритул, спеціально.

Нагадаємо, адвокат Катерина Аніщенко пояснила, які зміни очікуються в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку можуть примусово доставити до територіального центру комплектування.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ пояснили, чи варто приходити без повістки до територіальних центрів комплектування.