Які зміни очікувати в отриманні повісток з 16 липня — пояснення від адвоката

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Фото: скриншот

Адвокат Катерина Аніщенко пояснила, які зміни очікуються в отриманні повісток з 16 липня. Вона також повідомила, в якому випадку можуть примусово доставити до територіального центру комплектування.

Про це Катерина Аніщенко сказала для "Київ24" у суботу, 6 липня.

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Зміни в отриманні повісток з 16 липня

"З 16 липня ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані", — зазначила Аніщенко.

За її словами, повістка вважається врученою, навіть якщо людина відмовилася від її отримання. Якщо дві спроби повідомити чоловіка залишилися безрезультатними, поліція може прибути і доставити його до ТЦК примусово.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ пояснили, чи варто приходити без повістки до територіальних центрів комплектування. Раніше це пояснювалося тим, що в такому разі людина може отримати певний час для підготовки до служби.

Також відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема, це стосується осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.