В Резерв+ сформировано 500 тысяч военно-учетных документов - Минобороны

Интерфейс приложения Резерв+. Фото: Униан

Полмиллиона военно-учетных документов было сформировано в приложении Резерв+ за сутки. Для того чтобы сформировать документ, нужно обновить приложение.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook в среду, 19 июня.

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500 тысяч военно-учетных документов в Резерв+

В Минобороны говорят, что 500 тысяч военно-учетных документов получили пользователи через Резерв+ за сутки.

"Это почти треть всех данных, которые граждане обновили в приложении", — отметила Черногоренко.

По ее словам, этот результат свидетельствует об удобстве и скорости получения услуги, ведь оформление такого количества документов в ТЦК заняло бы гораздо больше времени.

Замминистра добавила, что для того, чтобы получить военно-учетный документ через приложение, нужно скачать последнюю версию Резерв+.

"Получить военно-учетный документ сейчас можно в несколько кликов. Скорее, чем заварить кофе утром. Это можно сделать из 176 стран мира. Для этого загрузите последнюю версию Резерв+", — подытожила Черногоренко.

Также мы писали, что QR-код в приложении "Резерв+" может быть просканирован любым устройством — в отличие от штрих-кода, который вклеивается в документы военного учета и который можно сканировать только в ТЦК.

Ранее в Минобороны объяснили, в каких случаях можно исправить данные в "Резерв+" онлайн и без визита в ТЦК . В частности, граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберіг" для исправления данных.