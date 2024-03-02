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Мобілізація засуджених — нардеп розповів, які категорії можуть призвати на службу

2 березня 2024 14:11
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація засуджених — нардеп розповів, які категорії можуть призвати на службу
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні деякі засуджені, які не перебувають у місцях позбавлення волі, отримають можливість захищати Вітчизну на фронті.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Кого із засуджених можуть мобілізувати

"Ми передбачимо, що засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання), могли бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік", — розповів нардеп.

Веніславський звернув увагу, що засуджені, які перебувають у місцях позбавлення волі, теж отримають можливість захищати Україну на фронті.

Проте у цьому випадку є винятки — засуджені за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини й за деякі інші найбільш сенситивні злочини, не отримають такого права.

Раніше ми повідомляли, що заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька заявила, що засуджених чоловіків за зґвалтування й убивство можуть мобілізувати, якщо військові командири погодяться взяти їх у свої підрозділи.

Нагадаємо, що член Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Юрій Здебський заявив, що наразі депутати розглядають можливість мобілізації частини ув'язнених і людей із судимістю.

Україна
Федір Веніславський
ув'язнені
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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