Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Минюсте предложили мобилизовать осужденных коррупционеров arrow

В Минюсте предложили мобилизовать осужденных коррупционеров

4 марта 2024 15:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Минюсте предложили мобилизовать осужденных коррупционеров
Министр юстиции Денис Малюска. Фото: РБК-Украина
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине в последнее время ходят слухи о мобилизации заключенных мужчин. Министр юстиции Денис Малюска считает, что категорию осужденных коррупционеров вполне спокойно можно отправить на фронт.

Об этом министр сказал в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Будут мобилизовать коррупционеров

Малюска заявил, что осужденных мужчин за коррупцию можно спокойно отправлять на фронт. По его словам, если попался на коррупцию, не всегда этот человек не является патриотом государства.

"Я бы не сказал, что они совсем не патриоты. Часто они патриоты, просто патриотизм своеобразен и они жадные. Ну не только жадные, давайте откровенно. У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию. Кто большей степенью, кто меньшей степенью, но это было распространенным и остается распространенным явлением, поэтому говорить "вау, он коррупционер"..." — объяснил он.

Министр также напомнил, что ведомство проводило опрос, где большинство людей признавали, что давали взятку в виде подарка или деньги врачам, педагогам или патрульным. То есть это явление было мегараспространено.

"Безусловно, это нужно искоренять, но я не понимаю, почему коррупционеров, как и других, нельзя отправлять на войну. Надо", — подчеркнул он.

Напомним, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский заявил, что в настоящее время депутаты рассматривают возможность мобилизации части заключенных и людей с судимостью.

В то же время член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, что пойти на фронт получат возможность осужденные украинцы, которые не находятся в местах лишения свободы.

Кроме того, заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что мобилизовать могут и осужденных мужчин за изнасилование и убийство. Это может быть, если военные командиры согласятся взять их в свои подразделения.

коррупция
Минюст
заключенные
мобилизация
война в Украине
осужденные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году