В Минюсте предложили мобилизовать осужденных коррупционеров

Министр юстиции Денис Малюска. Фото: РБК-Украина

В Украине в последнее время ходят слухи о мобилизации заключенных мужчин. Министр юстиции Денис Малюска считает, что категорию осужденных коррупционеров вполне спокойно можно отправить на фронт.

Об этом министр сказал в интервью РБК-Украина.

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Малюска заявил, что осужденных мужчин за коррупцию можно спокойно отправлять на фронт. По его словам, если попался на коррупцию, не всегда этот человек не является патриотом государства.

"Я бы не сказал, что они совсем не патриоты. Часто они патриоты, просто патриотизм своеобразен и они жадные. Ну не только жадные, давайте откровенно. У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию. Кто большей степенью, кто меньшей степенью, но это было распространенным и остается распространенным явлением, поэтому говорить "вау, он коррупционер"..." — объяснил он.

Министр также напомнил, что ведомство проводило опрос, где большинство людей признавали, что давали взятку в виде подарка или деньги врачам, педагогам или патрульным. То есть это явление было мегараспространено.

"Безусловно, это нужно искоренять, но я не понимаю, почему коррупционеров, как и других, нельзя отправлять на войну. Надо", — подчеркнул он.

Напомним, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский заявил, что в настоящее время депутаты рассматривают возможность мобилизации части заключенных и людей с судимостью.

В то же время член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал, что пойти на фронт получат возможность осужденные украинцы, которые не находятся в местах лишения свободы.

Кроме того, заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что мобилизовать могут и осужденных мужчин за изнасилование и убийство. Это может быть, если военные командиры согласятся взять их в свои подразделения.