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ТЦК мобілізувало чоловіка, який мав бронь на роботі — на чий бік встав суд

21 березня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Судова практика: чим завершився позов заброньованого громадянина проти ТЦК
Мобілізований захищав свої права в суді. Фото: poltava.to
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Мешканець Запоріжжя працював машиністом теплотяга у залізничному цеху "Запоріжсталі" та був належним чином заброньований підприємством на період мобілізації. Попри це його у травні минулого року наказом начальника Запорізького РТЦК мобілізували та зарахували до десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

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Що постановив суд

У своєму позові громадянин вказав, що його мобілізували незаконно, при цьому працівники ТЦК та СП фактично відмовилися здійснити перевірку наявності у нього підстав (броні) для відстрочки.

У підсумку, Запорізький окружний адміністративний суд 19 жовтня 2023 року скасував наказ начальника РТЦК в частині призову та направлення для проходження військової служби під час мобілізації працівника ПАТ "Запоріжсталь". Також був визнаний протиправним наказ командира військової частини про зарахування машиніста теплотяга до списків особового складу військової частини.

ТЦК не погодилося з рішенням суду та подало на апеляцію. Днями третій апеляційний адміністративний суд (Дніпро) розглянув апеляційну скаргу Запорізького РТЦК та СП й також став на бік працівника "Запоріжсталі", залишивши без змін рішення суду першої інстанції.

Аргументи сторін

Хоча представники ТЦК та СП повідомили суду, що громадянин сам не розповів, що має право на відстрочку від мобілізації. Але суд нагадав, що ТЦК мають обов’язок перевіряти наявність чи відсутність підстав для відстрочки.

"На переконання суду, позивач не може нести відповідальність за належне доведення до відповідача інформації про відстрочку від призову, позаяк така процедура залежна від комунікації між підприємством, де працює позивач, Генеральним штабом ЗСУ, Командуванням Сухопутних військ ЗСУ та Запорізького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а не від дій позивача", — вказано у рішенні суду першої інстанції.

Раніше у ТЦК зробили заяву щодо провалу мобілізації в Україні. Також ми писали, де працівники ТЦК можуть законно вручати повістки.

суд
Запоріжжя
мобілізація
бронювання
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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