Де працівники ТЦК мають право видавати повістки

Вручення повістки на вулиці. Фото: google.com

Місць, де чоловік потенційно може отримати повістку, в Україні стає дедалі більше — приміром, на вулиці, у громадському транспорті, в закладах харчування та навіть спортивних залах. Однак чи мають право працівники ТЦК та СП вручати повістки абсолютно будь-де?

На це питання Новини.LIVE відповіла юристка Тетяна Козян з ЮК "Приходько та партнери".

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Згідно з законодавством України, місця, де повинні вручати повістки, — не визначені.

"Фактично її можуть вручити в будь-якому місці, в парку, на блокпостах, на вулиці чи іншому публічному місці", — повідомила юристка.

Існує лише наголошення на врученні повісток за місцем проживання та роботи, однак інші варіанти не виключені.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", лише додатково наголошено про видачу повісток за місцем проживання та за місцем роботи військовозобов’язаного, однак вручення повістки на вулиці є також законним", — пояснила Тетяна Козян.

Нагадаємо, після набуття чинності нового закону про мобілізацію у військовозобов'язаних буде 60 днів для самостійного оновлення облікових даних.

Серед запропонованих в законопроєкті варіантів найбільш прийнятним для українців є оновлення даних в ЦНАП.