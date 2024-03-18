Бронювання від мобілізації — юристи шокували чоловіків несподіваною заявою

Співробітники ТЦК вручають чоловікові повістку. Фото: vinnitsa.info

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, проте деякі працівники державних підприємств, які належать до категорії військовозобов'язаних чоловіків, можуть отримати так звану бронь від мобілізації. З огляду на це, виникають питання щодо можливості мобілізації під час процесу подання та оновлення документів для військово-лікарських комісій.

На це питання відповіли адвокати на uristy.ua.

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Юрист Євген Корнійчук наголосив на можливості вирішення подібних ситуацій шляхом виходу на лікарняний та відтермінування з’явлення до отримання "броні", особливо для працівників критично важливих підприємств.

Він зазначив, що в такому випадку не слід піддаватися психологічному тиску, оскільки відсутня кримінальна відповідальність за відмову від мобілізації, якщо бронювання буде відновлено.

Своєю чергою адвокат В’ячеслав Кірда також підтвердив ризик отримання повістки під час дії "броні", навіть якщо до її закінчення залишається кілька місяців. Він вказав на необхідність підтримки з боку роботодавця для спрощення процесу отримання відповідних документів і уникнення мобілізації, особливо в ситуаціях, коли процес отримання "броні" може затягнутися.

Нагадаємо, народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що законопроєкт про мобілізацію однаково матиме певні обмеження прав та свобод українців навіть попри всі правки.

Окрім того, народний депутат Федір Веніславський, хто з чоловіків може отримати бронь від мобілізації.