Судебная практика: чем завершился иск забронированного гражданина против ТЦК

Мобилизированный защищал свои права в суде. Фото: poltava.to

Житель Запорожья работал машинистом тепловоза в железнодорожном цехе "Запорожстали" и был должным образом забронирован предприятием на период мобилизации. Несмотря на это, его в мае прошлого года приказом начальника Запорожского РТЦК мобилизовали и отправили в десантно-штурмовые войска ВСУ.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

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Что постановил суд

В своем иске гражданин указал, что его мобилизовали незаконно, при этом работники ТЦК и СП фактически отказались проверить наличие у него оснований (брони) для отсрочки.

В итоге, Запорожский окружной административный суд 19 октября 2023 года отменил приказ начальника РТЦК в части призыва и направления для прохождения военной службы во время мобилизации работника ПАО "Запорожсталь". Также был признан противоправным приказ командира воинской части о занесении машиниста тепловоза в списки личного состава воинской части.

ТЦК не согласился с решением суда и подал апелляцию. На днях третий апелляционный административный суд (Днепр) рассмотрел жалобу Запорожского РТЦК и СП и также принял сторону работника "Запорожстали", оставив без изменений решение суда первой инстанции.

Аргументы сторон

Хотя представители ТЦК и СП сообщили суду, что гражданин не рассказал, что имеет право на отсрочку от мобилизации. Но суд напомнил, что ТЦК обязаны проверять наличие или отсутствие оснований для отсрочки.

"По убеждению суда, истец не может нести ответственность за надлежащее доведение до ответчика информации об отсрочке от призыва, так как такая процедура зависит от коммуникации между предприятием, где работает истец, Генеральным штабом ВСУ, Командованием Сухопутных войск ВСУ и Запорожского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а не от действий истца", — указано в решении суда первой инстанции.

Ранее в ТЦК сделали заявление о провале мобилизации в Украине. Также мы писали, где работники ТЦК могут законно вручать повестки.