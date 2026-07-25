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Головна Штаб Цієї ночі сили ППО збили 128 російських цілей: на декількох локаціях є влучання

Цієї ночі сили ППО збили 128 російських цілей: на декількох локаціях є влучання

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 08:11
Російська атака на Україну у ніч проти 25 липня: сили ППО збили 128 цілей
Сили ППО. Фото: Сили оборони півдня

Російські окупанти у ніч проти 25 липня атакували Україну дронами та керованими авіаційними ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 128 цілей, але на декількох локаціях є влучання.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Російська атака на Україну у ніч проти 25 липня

Ворог цієї ночі атакувала двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 157 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами "Пародія". 

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Російський обстріл України 25 липня
Кількість збитих та подавлених російських цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, станом на 07:30, сили ППО збили та подавили одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 127 російських дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

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"Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на девʼяти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 24 липня російські окупанти атакували Україна ракетами та безпілотниками. Сили ППО збили та подавили 164 цілі.

Крім того, Росія у ніч проти 23 липня запускала дрони та ракети. Протиповітряна оборона збила 156 цілей на півночі, півдні та сході України.

війна обстріли ППО
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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