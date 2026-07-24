Нічна атака Росії 24 липня: сили ППО збили 160 дронів та керовані авіаційні ракети

Сили ППО. Фото: Нацгвардія

Російські окупанти у ніч проти 24 липня атакували Україну ракетами та безпілотниками. Черговий повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Нічна атака Росії 24 липня

Ворог атакував пʼятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 180 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами "Пародія".

Кількість збитих та подавлених цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Водночас зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних дронів на девʼяти локаціях, а також падіння уламків на восьми.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Сили ППО працювали на півночі, півдні, сході країни та збили 156 цілей.

А у ніч проти 22 липня окупанти атакували Україну балістикою, керованими авіаційними ракетами та безпілотниками. На декількох локаціях зафіксовано влучання.