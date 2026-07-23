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Головна Штаб Окупанти атакували Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

Окупанти атакували Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

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Дата публікації: 23 липня 2026 09:07
Росія 23 липня атакувала Україну дронами і ракетами: зведення Повітряних сил
Сили ППО. Фото: 58 ОМПБр ім. І. Виговського

Російські окупанти у ніч проти 23 липня атакували Україну дронами та ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 156 цілей противника. Вони працювали на півночі, півдні та сході країни.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Російська атака на Україну 23 липня

Ворог атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М", пʼятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 168 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами "Пародія"

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Нічна атака окупантів на Україну 23 липня
Кількість збитих та подавлених цілей у ніч проти 23 липня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69  та 154 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

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Водночас зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, семи дронів на девʼяти локаціях, а також падіння уламків на чотирьох.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE упродовж доби російські окупанти атакували Запорізьку область, внаслідок чого є загиблі та поранені. Загалом противник завдав 913 ударів.

Крім того, загарбники масовано атакували Сумську область. Росія вбила людина та поранила ще сімох. Ворог бив дронами та мінометами.

війна обстріли Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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