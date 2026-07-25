Российская атака на Украину в ночь на 25 июля: силы ПВО сбили 128 целей

Силы ПВО. Фото: Силы обороны юга

Российские оккупанты в ночь на 25 июля атаковали Украину с помощью дронов и управляемых авиационных ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 128 целей, однако в нескольких местах были зафиксированы попадания.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Российская атака на Украину в ночь на 25 июля

В эту ночь враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами "Пародия".

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых и подавленных российских целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительной информации, по состоянию на 07:30, силы ПВО сбили и подавили одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 127 российских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

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"Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в девяти точках, а также падение сбитых (обломков) в четырех точках. Ракета Х-59 цели не достигла", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили и подавили 164 цели.

Кроме того, Россия в ночь на 23 июля запускала дроны и ракеты. Противовоздушная оборона сбила 156 целей на севере, юге и востоке Украины.