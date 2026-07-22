Ракетно- дронова атака РФ на Україну: результати ППО

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 22 липня Росія здійснила масований удар по Україні, застосувавши балістичну ракету, керовані авіаційні ракети та 216 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 204 ворожі БпЛА та три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та ударних дронів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака РФ на Україну 22 липня: результати роботи ППО

У ніч проти 22 липня, починаючи з 18:00 21 липня, російські окупанти здійснили масований повітряний напад на територію України. Ворог застосував одну балістичну ракету Іскандер-М із тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору над тимчасово окупованим Кримом.

Крім того, окупанти запустили 216 ударних безпілотників різних типів. Серед них — Shahed (зокрема реактивні), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювалися з напрямків Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Донецьк (тимчасово окупована територія) та Гвардійське (тимчасово окупована Автономна Республіка Крим).

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними станом на 08:30, українські сили протиповітряної оборони збили або подавили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 204 ворожі безпілотники типів Shahed, Гербера, Італмас та інших типів. Повітряні цілі були знешкоджені на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас військові повідомили, що зафіксовано влучання однієї балістичної ракети Іскандер-М та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксували ще на семи локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що станом на ранок повітряна атака ще тривала, а в українському повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки та наголосили, що боротьба за українське небо триває.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно українські військові уразили російський винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" на аеродромі "Халіно" у Курській області РФ. Крім того, Сили оборони завдали ударів по радіолокаційній станції "Буссоль-С", трьох складах боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення, а також трьох пунктах управління безпілотниками окупантів.

Новини.LIVE також писали, що військовослужбовці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" провели зачистку в Костянтинівці Донецької області. Після виконання бойового завдання українські захисники підняли державний прапор у центрі міста. Відповідне відео оприлюднила пресслужба полку, зазначивши, що військові продовжують виконувати бойові завдання на цьому напрямку.