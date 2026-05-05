Третій армійський корпус Андрія Білецького утримує 150 км фронту

Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус

Британські журналісти дізналися деталі оборони східного фронту силами Третього армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького. Збройне формування наразі контролює 150 кілометрів або 12,5% усієї лінії зіткнення, утримуючи позиції на тих напрямках, які є пріоритетними для захоплення російською армією.

Про це йдеться в інтерв'ю Андрія Білецького для Independent.

Андрій Білецький розповів про успіхи Третього армійського корпусу на фронті

Відповідальність за оборону стратегічно важливих районів східної України, які російський диктатор визначив як пріоритетні для захоплення, наразі лежить на Третьому армійському корпусі під командуванням Андрія Білецького.

Підрозділ утримує смугу довжиною 150 кілометрів, що становить приблизно восьму частину всього українського фронту. Основою цієї структури стала 3-тя окрема штурмова бригада, яку Білецький почав розбудовувати після того, як основний склад і керівництво "Азову" потрапили в полон у Маріуполі навесні 2022 року. За цей час підрозділ пройшов через найважчі битви в Бахмуті та Авдіївці.

Зараз Третій корпус демонструє здатність не лише тримати позиції, а й відтісняти противника. За чисельністю 3-тя штурмова бригада суттєво перевищує стандартні українські підрозділи: у її лавах служать близько 10 000 бійців, причому 90% з них є добровольцями. Ефективність корпусу базується на реформованій системі управління, де досвідчені офіцери та сержанти були розподілені між п'ятьма бригадами з'єднання для покращення координації.

Одним із показових прикладів успіху стала березнева оборона залізничного вузла Лиман. Тоді російське командування кинуло в атаку одночасно на семи напрямках понад пів тисячі піхотинців, 28 одиниць бронетехніки та понад сотню квадроциклів і мотоциклів.

"Протягом чотирьох годин підрозділи Третього корпусу перетворили штурм на провал", — зазначають у штабі підрозділу.

Результатом бою стало знищення 405 окупантів та десятків одиниць техніки, що завадило ворогу вийти на Слов'янськ та Краматорськ.

Майбутнє бойових дій Андрій Білецький бачить у радикальній технологізації. За його прогнозами, найближчим часом до 40% наземних зіткнень відбуватимуться за участі дистанційно керованих машин, озброєних кулеметами та протитанковими комплексами.

Попри військові успіхи та медійну популярність корпусу, його командир уникає розмов про політичні амбіції. На питання про можливе балотування на посаду президента він відповідає стримано: "Я щирий противник будь-яких розмов про вибори зараз. Щиро. Ми боремося, і ми повинні закінчити боротьбу тим, що маємо".

