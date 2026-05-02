Росія штурмує Лиман і б'є по Краматорську: Жорін про ситуацію на фронті

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Ситуація на східному напрямку фронту залишається складною, однак російські війська не змогли досягти просувань у зоні відповідальності Третього армійського корпусу. Українські підрозділи продовжують утримувати позиції попри постійні атаки противника.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в ефірі Ранок.LIVE заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Ситуація на східному напрямку фронту

Жорін розповів, що найнапруженіша обстановка нині спостерігається на ділянці від Лимана до району Куп'янська. Саме тут російські війська не припиняють активних штурмів, намагаючись прорвати оборону українських сил.

"Найгостріша ситуація стоїть саме в Лимані. Ворог намагається просуватися безпосередньо в місто", — сказав заступник командира корпусу.

За його словами, водночас складною є ситуація і поблизу Краматорська — там фіксуються регулярні удари FPV-дронів та артилерії.

Попри інтенсивний тиск і спроби наступу, російські сили не мають успіхів у смузі оборони корпусу. Українські військові стримують атаки та не дають противнику реалізувати свої плани.

Крім того, за словами військового, російська армія продовжує підтягувати резерви та застосовує тактику хвильових штурмів, намагаючись виснажити українську оборону.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Deep State, у квітні Росія окупувала на 11,9% менше території, ніж у березні. Водночас кількість штурмових дій противника збільшилася на 2,2%.

Також ми писали, що 1 травня ЗСУ уразили російські літаки на аеродромі Шагол у Челябінській області. Йдеться про декілька винищувачів Су-57, а також винищувач-бомбардувальник Су-34. Цілі знаходились на відстані близько 1700 кілометрів від кордону України.