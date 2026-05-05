Третий армейский корпус Андрея Билецкого удерживает 150 км фронта

Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус

Британские журналисты узнали детали обороны восточного фронта силами Третьего армейского корпуса под командованием Андрея Билецкого. Вооруженное формирование на данный момент контролирует 150 километров или 12,5% всей линии соприкосновения, удерживая позиции на тех направлениях, которые являются приоритетными для захвата российской армией.

Об этом говорится в интервью Андрея Билецкого для Independent, передает Новини.LIVE.

Андрей Билецкий рассказал об успехах Третьего армейского корпуса на фронте

Ответственность за оборону стратегически важных районов восточной Украины, которые российский диктатор определил как приоритетные для захвата, сейчас лежит на Третьем армейском корпусе под командованием Андрея Билецкого.

Подразделение удерживает полосу длиной 150 километров, что составляет примерно восьмую часть всего украинского фронта. Основой этой структуры стала 3-я отдельная штурмовая бригада, которую Билецкий начал развивать после того, как основной состав и руководство "Азова" попали в плен в Мариуполе весной 2022 года. За это время подразделение прошло через тяжелейшие битвы в Бахмуте и Авдеевке.

Сейчас Третий корпус демонстрирует способность не только держать позиции, но и оттеснять противника. По численности 3-я штурмовая бригада существенно превышает стандартные украинские подразделения: в ее рядах служат около 10 000 бойцов, причем 90% из них являются добровольцами. Эффективность корпуса базируется на реформированной системе управления, где опытные офицеры и сержанты были распределены между пятью бригадами соединения для улучшения координации.

Читайте также:

Одним из показательных примеров успеха стала мартовская оборона железнодорожного узла Лиман. Тогда российское командование бросило в атаку одновременно на семи направлениях более полутысячи пехотинцев, 28 единиц бронетехники и более сотни квадроциклов и мотоциклов.

"В течение четырех часов подразделения Третьего корпуса превратили штурм в провал", — отмечают в штабе подразделения.

Результатом боя стало уничтожение 405 оккупантов и десятков единиц техники, что помешало врагу выйти на Славянск и Краматорск.

Будущее боевых действий Андрей Билецкий видит в радикальной технологизации. По его прогнозам, в ближайшее время до 40% наземных столкновений будут происходить с участием дистанционно управляемых машин, вооруженных пулеметами и противотанковыми комплексами.

Несмотря на военные успехи и медийную популярность корпуса, его командир избегает разговоров о политических амбициях. На вопрос о возможном баллотировании на пост президента он отвечает сдержанно: "Я искренний противник любых разговоров о выборах сейчас. Искренне. Мы боремся, и мы должны закончить борьбу тем, что имеем".

Ранее Новини.LIVE писали, что российские войска заявили о продвижении на Сумщине. Однако, в Генштабе ВСУ опровергли такую информацию и отмечали с чем может быть связано распространение подобных заявлений.

Также о ситуации на восточном направлении фронта заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Он объяснил, где именно пытаются прорвать оборону российские войска.