Заміна піхоти на роботів: Білецький повідомив про плани Третього корпусу

Андрій Білецький. Фото: t.me/ab3army

У Третьому армійському корпусі планують суттєво змінити підходи до ведення бойових дій, зокрема активніше впроваджувати роботизовані системи. Технологізація війни стане ключовим фактором підвищення ефективності на фронті.

Про це повідомив командир корпусу Андрій Білецький під час зустрічі зі студентами Kyiv School of Economics, передає Новини.LIVE.

Білецький анонсував зміни у піхоті

За словами Білецького, одним із головних завдань на цей рік є часткова заміна піхоти наземними безпілотними системами.

"Забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами — планка, яку я ставлю для корпусу цього року", — заявив він.

Командир також підкреслив, що наступний етап розвитку війни пов'язаний із впровадженням ударних наземних роботизованих комплексів.

"Наступний виток технологічної революції — у розвитку ударних НРК. За умови системного підходу можливо буде замінити до половини піхоти, але про повну її заміну на безпілотні системи не йдеться", — зазначив Білецький.

Андрій Білецький на зустрічі зі студентами Kyiv School of Economics. Фото: t.me/ab3army

Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням військового управління. За словами командира, застарілі підходи, засновані на страху, недовірі та жорсткій централізації, не відповідають сучасним умовам війни. Натомість ефективність армії майбутнього, наголосив він, залежить від децентралізації рішень, гнучкості та здатності швидко адаптуватися до змін на полі бою.

