Стефанчук розкритикував ідею бронювання від мобілізації за рівнем доходів

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Facebook Руслана Стефанчука

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що на одного захисника має бути 8 осіб, які економічно забезпечують його утримання. Також він скептично ставиться до бронювання військовозобов'язаних, відштовхуючись від рівня їх доходу.

Про це очільник ВРУ розповів у інтерв'ю "Суспільному" у середу, 13 березня.

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Стефанчук зазначив, що скептично ставиться до пропозиції щодо бронювання від армії за рівнем доходів. Він звернув увагу, що ніколи не бачив ситуації, коли б такий підхід спрацював.

Водночас Стефанчук допускає реалізацію цієї ідеї, якщо врахувати, зокрема, економічний фактор.

"Економіка — це теж не остання річ. Треба віднаходити ті заходи і засоби, які можуть сприяти підняттю рівня економіки", — зазначив спікер.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді України працюють над розв'язанням питань з багатьох положень законопроєкту про мобілізацію. Народні депутати, ймовірно, ухвалять законопроєкт вже до кінця березня.

Нагадаємо, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію військовозобов'язані матимуть право подавати свої дані у ТЦК та СП у різні способи.