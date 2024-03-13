Стефанчук раскритиковал идею бронирования от мобилизации по уровню доходов

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Facebook Руслана Стефанчука

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что на одного защитника должно быть 8 человек, экономически обеспечивающих его содержание. Также он скептически относится к бронированию военнообязанных, отталкиваясь от уровня их дохода.

Об этом глава ВРУ рассказал в интервью "Суспільному" в среду, 13 марта.

Читайте также:

Бронирование от службы в ВСУ

Стефанчук отметил, что скептически относится к предложению по бронированию от армии по уровню доходов. Он обратил внимание, что никогда не видел ситуации, когда такой подход сработал бы.

В то же время, Стефанчук допускает реализацию этой идеи, если учесть, в частности, экономический фактор.

"Экономика — это тоже не последняя вещь. Надо находить те меры и средства, которые могут способствовать повышению уровня экономики", — отметил спикер.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде Украины работают над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации. Народные депутаты, вероятно, примут законопроект уже к концу марта.

Напомним, согласно новому законопроекту о мобилизации военнообязанные будут иметь право подавать свои данные в ТЦК и СП разными способами.