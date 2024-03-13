Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Стефанчук раскритиковал идею бронирования от мобилизации по уровню доходов arrow

Стефанчук раскритиковал идею бронирования от мобилизации по уровню доходов

13 марта 2024 18:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Стефанчук раскритиковал идею бронирования от мобилизации по уровню доходов
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Facebook Руслана Стефанчука
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что на одного защитника должно быть 8 человек, экономически обеспечивающих его содержание. Также он скептически относится к бронированию военнообязанных, отталкиваясь от уровня их дохода.

Об этом глава ВРУ рассказал в интервью "Суспільному" в среду, 13 марта.

Читайте также:

Бронирование от службы в ВСУ

Стефанчук отметил, что скептически относится к предложению по бронированию от армии по уровню доходов. Он обратил внимание, что никогда не видел ситуации, когда такой подход сработал бы.

В то же время, Стефанчук допускает реализацию этой идеи, если учесть, в частности, экономический фактор.

"Экономика — это тоже не последняя вещь. Надо находить те меры и средства, которые могут способствовать повышению уровня экономики", — отметил спикер.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде Украины работают над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации. Народные депутаты, вероятно, примут законопроект уже к концу марта.

Напомним, согласно новому законопроекту о мобилизации военнообязанные будут иметь право подавать свои данные в ТЦК и СП разными способами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше