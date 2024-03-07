Стефанчук розповів, коли Верховна Рада ухвалить законопроєкт про мобілізацію

Чоловіки прийшли до ТЦК та СП. Ілюстративне фото: УНІАН

У Верховній Раді України працюють над розв'язанням питань з багатьох положень законопроєкту про мобілізацію. Народні депутати, ймовірно, ухвалять законопроєкт вже до кінця березня.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

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Законопроєкт про мобілізацію

"Це, мабуть, один з найскладніших законопроєктів, з яким працює український парламент. Тому що він стосується усіх і кожного, але дуже важливою складовою цього законопроєкту є питання справедливості", — сказав Стефанчук.

Він вважає, що з документа необхідно прибрати всі несправедливі пункти, тому що обов'язок захищати свою країну — це загальний обов'язок, який поширюється на кожного громадянина.

"Це питання походження деяких речей, які пов’язані із другою вищою освітою, чи через аспірантів, які неналежно виконують свої обов’язки, чи низку інших обставин", — сказав він.

Спікер Ради наголосив, що військові, які зараз перебувають на фронті повинні чітко знати, коли їм чекати на ротацію чи демобілізацію.

Нагадаємо, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію військовозобов'язані матимуть право подавати свої дані у ТЦК та СП у різні способи.

Крім того, розгляд законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді може затягнутися на тижні. Деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.