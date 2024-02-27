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Стало відомо, хто може отримати відстрочку від мобілізації у березні

27 лютого 2024 13:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація в Україні – хто може отримати відстрочку
Військовозобов'язані йдуть у військкомат. Фото: Четверта влада
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно з Верховної Ради відкликано спірний законопроєкт, який міг зробити отримання відстрочки від мобілізації у 2024 році майже недосяжним. Правила залишаються незмінними, надаючи п'ять основних способів отримання відстрочки для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Про це повідомило видання OBOZ.UA у вівторок, 27 лютого.

Кого стосується відстрочка про мобілізацію

Відстрочка від мобілізації надається за п'ятьма пунктами:

  • Через стан здоров'я.
  • Через сімейні обставини.
  • Через професійну діяльність.
  • Через навчання чи здобуття наукового ступеня.
  • За наявності броні.

У яких випадках передбачається відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації означає тимчасове звільнення від виконання військових обов'язків, але не повне звільнення, і такі громадяни продовжують перебувати на військовому обліку.

Окремо варто відзначити відстрочку, що надається через необхідність догляду за членами сім'ї або інвалідами. Цей вид відстрочки передбачає, що людина буде постійно зайнята доглядом за своїми або подружжя батьками, яким потрібний постійний догляд згідно з медичним висновком.

Відстрочення також надається у разі догляду за інвалідом І або ІІ групи, включаючи дружину, батьків подружжя або батьків призовника за умови, що інші працездатні члени сім'ї відсутні для надання догляду.

Крім того, відстрочка передбачена для опікунів осіб з інвалідністю І та ІІ групи, визнаних недієздатними за рішенням суду, якщо медична комісія підтверджує, що хворий потребує постійного догляду, який може забезпечити лише призовник.

Нагадаємо, секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що до законопроєкту про мобілізацію вже внесли близько 4 тисяч правок.

У деяких областях України мобілізованим громадянам хочуть виплачувати кошти, щоби простимулювати вступ до армії.

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