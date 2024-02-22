Закон о мобилизации — подлежат ли призыву преподаватели и ученые

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Верховная рада 7 февраля этого года приняла в первом чтении один из самых дискуссионных законопроектов об отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и военного учета. В частности, в документе прописаны правила мобилизации преподавателей и ученых.

Об этом сообщается в материале LB.UA.

Мобилизуют ли ученых и учителей

Отсрочку от мобилизации смогут получить следующие сотрудники учебных заведений:

научные и научно-педагогические работники вузов и колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень;

преподаватели училищ;

учителя.

Впрочем, чтобы получить отсрочку, эти люди должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

Кроме того, учителя призывного возраста, которые преподают в заведениях общего среднего образования, должны иметь полную нагрузку.

Стоит отметить, что такая отсрочка возможна на весь период работы учителей по специальности.

Также на военную службу не будут призывать "студентов дневной или дуальной формы обучения, которые получают уровень образования, превышающий ранее полученный".

Ранее мы рассказывали, что в Украине вынесение вопроса демобилизации срочников отдельным документом имеет свою логику. Таким образом, этот законопроект сможет подписать Президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, документ "не станет заложником тысяч поправок".

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили еще на 90 дней до 13 мая 2024 года. В настоящее время происходит призыв военнообязанных мужчин, однако есть ряд обстоятельств, согласно которым их освобождают от мобилизации, в частности из-за болезней.