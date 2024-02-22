Гроші для мобілізованих — які виплати пропонують новобранцям в містах України

Військові ЗСУ. Фото: Володимир Зеленський, Telegram-канал

У деяких містах України мобілізованим громадянам пропонують різні виплати як стимул для вступу до лав Збройних сил України. Це є абсолютно добровільним рішенням відповідної місцевої ради і не регламентується державою.

Про те, скільки міста України платять мобілізованим, розповіли на порталі Finance.ua.

Львів

Місцеві ради українських міст активно залучають громадські кошти для стимулювання вступу громадян до Збройних сил України. Лідером серед обласних центрів за розміром таких виплат є Львів, де вони досягають 50 тисяч гривень. Цю суму отримають лише добровольці, які підписали контракт з військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою.

У Львові також діє "Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської міської територіальної громади", яка передбачає одноразову допомогу у розмірі 25 тисяч гривень для мобілізованих до ЗСУ з 2019 року. Таким чином, Львів можна визнати флагманом у цьому питанні.

У Бориславі на Львівщині також діє подібна програма: від 1 січня 2024 року добровольці, які підписали контракт із ЗСУ, отримуватимуть 20 тисяч гривень, що удвічі більше, ніж минулого року.

Київ

У Києві всі мобілізовані отримають по 30 тисяч гривень із міського бюджету. Для цього у бюджеті міста заплановано 50 мільйонів гривень. Ці виплати стосуються всіх, хто мобілізувався від 1 грудня 2023 року.

Місто спільно з Територіальними центрами кадрового забезпечення та Соціальними партнерами розробило механізм, за яким ці гроші мобілізовані отримають без додаткової бюрократії — відразу після зарахування до військових частин сума у 30 тисяч гривень надходить на рахунок військовослужбовця.

Нещодавно у КМДА повідомили, що, крім мобілізованих, ці виплати також отримають ті, хто добровільно підписав контракт із Збройними силами України.

Одеса

В Одесі мобілізованим не потрібно окремо звертатися до міської ради для отримання допомоги — тут механізм виплати є автоматичним. Однак сума грошової допомоги менша, ніж у Києві, і становить 20 тисяч гривень. Місто розраховує, що мобілізованих у 2024 році буде одна тисяча, тому заклало у бюджет на ці витрати 20 мільйонів гривень. Одеса, так само як і столиця, вирішила платити всім — і мобілізованим, і контрактникам.

Чернігів

У Чернігові мобілізованим виділять 15 тисяч гривень. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако, зазначивши, що попри обмежені фінансові можливості після вилучення 960 мільйонів ПДФО, він вважає підтримку армії обов'язком громади.

Полтава

У Полтаві також вирішили доплачувати своїм жителям, яких мобілізували до Збройних сил України. Полтавчани отримуватимуть по 10 тисяч гривень, але для отримання цієї суми вони повинні звернутися до органів соціального захисту населення з відповідними заявами.

Крім самого обласного центру, щонайменше дві громади на Полтавщині — Сергіївська (Гадяцький район) і Сенчанська (Миргородський район) — також вирішили виплачувати своїм мобілізованим землякам по 50 тисяч гривень одноразової допомоги.

Харків

Що стосується Харківської області, то наразі, наскільки вдалося з’ясувати, виплати мобілізованим передбачені лише у Богодухівській громаді. Тут їх розмір такий самий, як у Львові та у двох громадах сусідньої Полтавщини — 50 тисяч гривень. Стосуються вони всіх мобілізованих, включно з внутрішньо переміщеними особами, які зареєстровані у Богодухівській громаді.

На це у бюджеті передбачено 10 мільйонів гривень, для отримання коштів необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування громади з особистою заявою. У Богодухові також заклали у бюджет 200 тисяч гривень для допомоги сім'ям або батькам зниклих безвісти солдатів — вони отримають одноразову виплату у 10 тисяч гривень на родину.

Інші міста

У багатьох містах тривають дискусії про можливість виплат мобілізованим мешканцям та про внесення змін до місцевих бюджетів.

Також відомо, що громади низки районів і невеликих міст здійснюють виплати своїм землякам у різних формах. Проте, масовим це явище, на жаль, не стало.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко розповів, які важливі зміни можуть внести в законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, він пояснив, як мають змінитися грошові виплати військовим ЗСУ.

Ми також писали про те, що Президент України Володимир Зеленський провів зібрання з народними депутатами від політичної партії "Слуга народу" у середу, 21 лютого. Під час зустрічі глава держави запропонував підвищити зарплати українським військовим, які перебувають на фронті понад два роки, до 200 тисяч гривень.