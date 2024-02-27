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Стало известно, кто может получить отсрочку от мобилизации в марте

27 февраля 2024 13:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - кто может получить отсрочку
Военнообязанные идут в военкомат. Фото: Четверта влада
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно из Верховной Рады был отозван спорный законопроект, который мог сделать получение отсрочки от мобилизации в 2024 году почти недостижимым. Правила остаются прежними, предоставляя пять основных способов получения отсрочки для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом сообщило издание OBOZ.UA во вторник, 27 февраля.

Кому положена отсрочка о мобилизации

Отсрочка от мобилизации положена по пяти пунктам:

  • Из-за состояния здоровья.
  • Из-за семейных обстоятельств.
  • В связи с профессиональной деятельностью.
  • В связи с обучением или получением научной степени.
  • На основании наличия брони.

В каких случаях предусматривается отсрочка от мобилизации

Отсрочка от мобилизации означает временное освобождение от выполнения военных обязанностей, но не полное освобождение, и такие граждане продолжают находиться на военном учете.

Отдельно стоит отметить отсрочку, предоставляемую в связи с необходимостью ухода за пожилыми членами семьи или инвалидами. Этот вид отсрочки предусматривает, что человек будет постоянно занят уходом за своими или супруги родителями, которым требуется постоянный уход согласно медицинскому заключению.

Отсрочка также предоставляется в случае ухода за инвалидом I или II группы, включая супругу, родителей супруги или родителей призывника, при условии, что другие трудоспособные члены семьи отсутствуют для оказания ухода.

Кроме того, отсрочка предусмотрена для опекунов лиц с инвалидностью I и II группы, признанных недееспособными по решению суда, если медицинская комиссия подтверждает, что больной нуждается в постоянном уходе, который может обеспечить только призывник.

Напомним, секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в законопроект о мобилизации уже внесли около четырех тысяч правок. 

В некоторых областях Украины мобилизованным гражданам хотят выплачивать средства, чтобы простимулировать вступление в армию.
 

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