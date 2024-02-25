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Стало відомо, чи відбиратимуть квартири в ухилянтів

25 лютого 2024 18:16
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Стало відомо, чи відбиратимуть квартири в ухилянтів
Працівники ТЦК та СП прийшли до чоловіка. Ілюстративне фото: скриншот з відео
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У Верховній Раді України на розгляді перебуває нова версія законопроєкту про посилення мобілізації. Раніше ширилися чутки, що в ухилянтів зможуть відбирати майно, зокрема йдеться про житло.

Чи можливо це, розповіла юристка Христина Очкур на Youtube-каналі.

Конфіскація майна ухилянтів

Правозахисниця пояснила, що такі чутки почали ширитися саме через перші версії законопроєкту про мобілізацію — в одній з них окремим пунктом було прописано про арешт на майно.

Так, нібито начальник ТЦК та СП уповноважений накладати арешт, однак в оновленій версії законопроєкту №10449 цей пункт прибрали.

Водночас Очкур зазначила, що військкомат може звернутися до суду щодо ухилення військовозобов'язаного та вимагати арешту його рахунків, електронних гаманців, карток або навіть забрати водійське посвідчення в особи. 

Раніше ми писали, що під мобілізацію, можливо, будуть підпадати багатодітні батьки. Адвокатка розповіла, за яких умов це можливо.

Також вона відповіла, чи мають право ТЦК та СП самостійно виписувати штрафи порушникам без суду,

Також ми писали, що законом передбачено право відмовитися від повістки у разі її вручення. Юрист пояснив, хто може скористатися цим.

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Мобілізація в росії
повістки
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ухилянти

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