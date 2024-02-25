Стало известно, будут ли отбирать квартиры в уклонистов

Работники ТЦК и СП пришли к мужчине. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Верховной Раде Украины на рассмотрении находится новая версия законопроекта об усилении мобилизации. Ранее распространялись слухи, что в уклонистов смогут отбирать имущество, в частности речь идет о жилье.

Возможно ли это, рассказала юрист Кристина Очкур на Youtube-канале.

Конфискация имущества уклонистов

Правозащитница пояснила, что такие слухи начали распространяться именно по первым версиям законопроекта о мобилизации — в одной из них отдельным пунктом было прописано об аресте имущества.

Так, якобы начальник ТЦК и СП уполномочен накладывать арест, однако в обновленной версии законопроекта №10449 этот пункт убрали.

В то же время Очкур отметила, что военкомат может обратиться в суд по поводу уклонения военнообязанного и потребовать ареста его счетов, электронных кошельков, карточек или даже забрать водительское удостоверение у лица.

Раньше мы писали, что под мобилизацию, возможно, будут подвергаться многодетные родители. Адвокат рассказала, при каких условиях это возможно.

Также она ответила, имеют ли право ТЦК и СП самостоятельно выписывать штрафы нарушителям без суда,

Также мы писали, что законом предусмотрено право отказаться от повестки в случае ее вручения. Юрист объяснил, кто может воспользоваться этим.