Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Хто з рідних бійця має право отримати грошову допомогу в разі його зникнення — відповідь адвоката arrow

Хто з рідних бійця має право отримати грошову допомогу в разі його зникнення — відповідь адвоката

24 лютого 2024 11:49
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Хто з рідних бійця має право отримати грошову допомогу в разі його зникнення — відповідь адвоката
Українські військові. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Якщо український військовий загине, потрапить у полон або зникне безвісти, то в першу чергу отримати матеріальну допомогу від держави має право його дружина, а вже після неї батьки бійця. Проте такі кошти вони можуть отримати, якщо жили з ним разом та перебували на його утриманні.

Про це повідомила адвокат Світлана Ярошенко в інтерв’ю "Телеграфу".

Хто може претендувати на грошову допомогу

"Ймовірно, тут логіка законодавця була в тому, що зарплата чоловіка чи дружини, згідно з Сімейним кодексом, є спільним майном подружжя, тому першочергове право належить одному з них", — зауважила вона.

Проте якщо безвісти зниклий або полонений не має дружини, то інші особи, які претендують на грошові виплати, ділять між собою у рівних частинах. 

Скільки коштів можуть отримати рідні бійця

Ярошенко наголосила, що приблизна сума грошового забезпечення становить 20 тисяч гривень. Все залежить від посади зниклого, а додаткова винагорода становить 100 тисяч гривень. 

Тому отримати допомогу в разі такої ситуації мають право:

  • діти до 18 років (або до 23 років, якщо вони є студентами денної форми навчання, до його закінчення); 
  • діти зниклого безвісти, які є сиротами, до 23 років, незалежно від факту навчання; 
  • чоловік або дружина; 
  • батьки, якщо вони мають інвалідність або досягли пенсійного віку; 
  • якщо в бійця немає дружини/чоловіка та живих батьків, то грошову виплату можуть отримати брат або сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Нагадаємо, в деяких регіонах України мобілізованим громадянам пропонують виплачувати кошти як стимул для вступу до лав ЗСУ. Таке рішення відповідної місцевої ради є добровільним та не регламентується державою. 

Також ми писали, що в Україні в цьому році змінилися розміри одноразової допомоги військовим у разі підписання контракту зі ЗСУ. 

виплати
ЗСУ
фінансова допомога
гроші
мобілізація
війна в Україні
зниклі безвісти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

10 лютого 2024

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

Актуальне по темі