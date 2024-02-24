Хто з рідних бійця має право отримати грошову допомогу в разі його зникнення — відповідь адвоката

Українські військові. Фото: УНІАН

Якщо український військовий загине, потрапить у полон або зникне безвісти, то в першу чергу отримати матеріальну допомогу від держави має право його дружина, а вже після неї батьки бійця. Проте такі кошти вони можуть отримати, якщо жили з ним разом та перебували на його утриманні.

Про це повідомила адвокат Світлана Ярошенко в інтерв’ю "Телеграфу".

Хто може претендувати на грошову допомогу

"Ймовірно, тут логіка законодавця була в тому, що зарплата чоловіка чи дружини, згідно з Сімейним кодексом, є спільним майном подружжя, тому першочергове право належить одному з них", — зауважила вона.

Проте якщо безвісти зниклий або полонений не має дружини, то інші особи, які претендують на грошові виплати, ділять між собою у рівних частинах.

Скільки коштів можуть отримати рідні бійця

Ярошенко наголосила, що приблизна сума грошового забезпечення становить 20 тисяч гривень. Все залежить від посади зниклого, а додаткова винагорода становить 100 тисяч гривень.

Тому отримати допомогу в разі такої ситуації мають право:

діти до 18 років (або до 23 років, якщо вони є студентами денної форми навчання, до його закінчення);

діти зниклого безвісти, які є сиротами, до 23 років, незалежно від факту навчання;

чоловік або дружина;

батьки, якщо вони мають інвалідність або досягли пенсійного віку;

якщо в бійця немає дружини/чоловіка та живих батьків, то грошову виплату можуть отримати брат або сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Нагадаємо, в деяких регіонах України мобілізованим громадянам пропонують виплачувати кошти як стимул для вступу до лав ЗСУ. Таке рішення відповідної місцевої ради є добровільним та не регламентується державою.

Також ми писали, що в Україні в цьому році змінилися розміри одноразової допомоги військовим у разі підписання контракту зі ЗСУ.