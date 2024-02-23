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Від повістки можна відмовитися — хто з українців має таке право

23 лютого 2024 22:56
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — хто має право відмовитися від повістки
Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку на вулиці. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Вже два роки як в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років під час особливого періоду отримують повістки. Водночас законом передбачено право відмовитися від цього документа. 

Хто та за яких обставин може це зробити, розповів юрист юридичної компанії "Приходько та Партнери" Ілля Шипко

Так, за словами правознавця, відповідно до чинного закону України, відмовитися від повістки без будь-яких негативних юридичних наслідків може лише одна категорія осіб — яка була виключена з військового обліку.

Саме виключена, оскільки зняття з обліку відбувається при зміні місця проживання і ніяк не впливає на придатність до служби, а виключення з військового обліку означає, що чоловіка визнали повністю непридатним до військової служби.

З моменту виключення з обліку такі особи не мають ніякого юридичного та правового зв’язку з ТЦК та СП, наголосив юрист. 

 

Мобілізація в Україні 2024 — хто має право відмовитися від повістки
Військовозобов'язаному чоловіку вручають повістку. Скриншот з відео на Youtube

Щодо інших категорій військовозобов'язаних чоловіків, то тут ситуація дещо складніша. 

"Очевидно, що від повістки можливо відмовитись у тому разі, якщо будуть прописані не вірно особисті дані (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження і тд). Таку повістку можна не підписувати. Також, якщо бланк повістки буде без відповідної печатки ТЦК та підпису комісара", — пояснив юрист.

А от в інших випадках відмова отримувати цей документ може розцінюватися як порушення військового обліку. Представники ТЦК зможуть зафіксувати відмову та оформити адміністративне правопорушення за ст. 210. Юридичним наслідком буде штраф, який наразі складає від 850 до 1700 грн. 

 

Раніше ми писали, хто вручатиме повістки українцям 2024 року. 

Нагадаємо, ми розповідали, коли військовозобов'язаний або резервіст може не йти до ТЦК

Також ми інформували, чи можна українцям відмовитися від повістки на роботі та які чекають наслідки.

війна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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