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Мобілізація багатодітних батьків — за яких умов можлива

25 лютого 2024 17:39
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація багатодітних батьків — за яких умов можлива
Працівники ТЦК та СП. Ілюстративне фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У версії законопроєкту про посилення мобілізації передбачається військовий призов чоловіків, які мають троє та більше дітей. Йдеться про тих осіб, які розлучені з дружиною та не виплачують аліменти дітям.

Про це розповіла юристка Христина Очкур.

Мобілізація багатодітних батьків

Зараз на розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроєкт, який передбачає призов також і багатодітних чоловіків.

У ньому йдеться, що батько, який має троє та більше дітей, підлягає військовому призову у тому випадку, якщо не виплачує аліменти своїм дітям.

"Чоловіки, які не платять аліменти, при цьому мають троє або більше дітей, можуть потрапити під мобілізацію, не зважаючи на те, що багатодітні", — пояснила адвокатка.

У разі ухвалення закону, такий чоловік втрачає право на відстрочку, а у працівників ТЦК та СП будуть законні підстави забрати його в армію.

Раніше адвокат розповів, як розлученому батьку дитини з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми писали, що законом передбачено право відмовитися від повістки у разі її вручення. Юрист пояснив, хто може скористатися цим.

військовий призов
мобілізація
повістки
війна в Україні
адвокат

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