Мобілізація багатодітних батьків — за яких умов можлива
У версії законопроєкту про посилення мобілізації передбачається військовий призов чоловіків, які мають троє та більше дітей. Йдеться про тих осіб, які розлучені з дружиною та не виплачують аліменти дітям.
Про це розповіла юристка Христина Очкур.
Мобілізація багатодітних батьків
Зараз на розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроєкт, який передбачає призов також і багатодітних чоловіків.
У ньому йдеться, що батько, який має троє та більше дітей, підлягає військовому призову у тому випадку, якщо не виплачує аліменти своїм дітям.
"Чоловіки, які не платять аліменти, при цьому мають троє або більше дітей, можуть потрапити під мобілізацію, не зважаючи на те, що багатодітні", — пояснила адвокатка.
У разі ухвалення закону, такий чоловік втрачає право на відстрочку, а у працівників ТЦК та СП будуть законні підстави забрати його в армію.
Раніше адвокат розповів, як розлученому батьку дитини з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації.
Також ми писали, що законом передбачено право відмовитися від повістки у разі її вручення. Юрист пояснив, хто може скористатися цим.
Читайте Новини.LIVE!