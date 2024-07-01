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Служба у Нацгвардії — оприлюднено ТОП-10 актуальних вакансій

1 липня 2024 17:34
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Вакансії у Національній гвардії України
Військовослужбовці Нацгвардії. Фото: Вінниця.info
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Національна гвардія України набирає нових спеціалістів до лав своїх підрозділів. За місяць роботи кожному фахівцю платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень, залежно від того, чи працюватиме він у зоні бойових дій.

Відповідне оголошення оприлюднила Національна гвардія у понеділок, 1 липня.

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ТОП-10 свіжих вакансій в Національній гвардії України від robota.ua

  • Командир відділення роти забезпечення навчального процесу, навчальний заклад НГУ (Київська обл.), заробітна плата — 23 300 гривень;
  • Лікар невідкладних станів, заробітна плата — 25 000-125 000 гривень;
  • Ерготерапевт, медичний центр НГУ (Вся Україна), заробітна плата — 15 000-25 000 гривень;
  • Командир взводу РЕБ, військова частина НГУ (Вся Україна), заробітна плата — 24 000-124 000 гривень;
  • Сержант з матеріального забезпечення, військова частина НГУ (м. Слов’янськ), заробітна плата — 24 000-124 000 гривень;
  • Водій-електрик РЕБ, військова частина НГУ (м. Одеса), заробітна плата — 21 000-121 000 гривень;
  • Головний сержант роти забезпечення навчального процесу, навчальний заклад НГУ (Київська обл.), заробітна плата — 25 000 гривень;
  • Медик евакуаційного відділення батальйону, заробітна плата — 25 000-125 000 гривень;
  • Зв'язківець, військова частина НГУ (м. Слов’янськ), заробітна плата — 23 000-123 000 гривень;
  • Психіатр, бригада "Азов" (м. Київ), заробітна плата — 25 000-125 000 гривень.

Нагадаємо, у полку "Азов" потрібні командири пожежного відділення, які мають профільну освіту та не менше двох років досвіду роботи за фахом. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також в "Азові" бракує психіатрів. На роботу запрошують медиків із вищою освітою. Зарплата — до 125 тисяч гривень.

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