Вакансії у Національній гвардії України

Військовослужбовці Нацгвардії. Фото: Вінниця.info

Національна гвардія України набирає нових спеціалістів до лав своїх підрозділів. За місяць роботи кожному фахівцю платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень, залежно від того, чи працюватиме він у зоні бойових дій.

Відповідне оголошення оприлюднила Національна гвардія у понеділок, 1 липня.

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Командир відділення роти забезпечення навчального процесу, навчальний заклад НГУ (Київська обл.), заробітна плата — 23 300 гривень;

Лікар невідкладних станів, заробітна плата — 25 000-125 000 гривень;

Ерготерапевт, медичний центр НГУ (Вся Україна), заробітна плата — 15 000-25 000 гривень;

Командир взводу РЕБ, військова частина НГУ (Вся Україна), заробітна плата — 24 000-124 000 гривень;

Сержант з матеріального забезпечення, військова частина НГУ (м. Слов’янськ), заробітна плата — 24 000-124 000 гривень;

Водій-електрик РЕБ, військова частина НГУ (м. Одеса), заробітна плата — 21 000-121 000 гривень;

Головний сержант роти забезпечення навчального процесу, навчальний заклад НГУ (Київська обл.), заробітна плата — 25 000 гривень;

Медик евакуаційного відділення батальйону, заробітна плата — 25 000-125 000 гривень;

Зв'язківець, військова частина НГУ (м. Слов’янськ), заробітна плата — 23 000-123 000 гривень;

Психіатр, бригада "Азов" (м. Київ), заробітна плата — 25 000-125 000 гривень.

Нагадаємо, у полку "Азов" потрібні командири пожежного відділення, які мають профільну освіту та не менше двох років досвіду роботи за фахом. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також в "Азові" бракує психіатрів. На роботу запрошують медиків із вищою освітою. Зарплата — до 125 тисяч гривень.