Вакансії у Національній гвардії України

Служба у Нацгвардії — оприлюднено ТОП-10 актуальних вакансій
Національна гвардія України набирає нових спеціалістів до лав своїх підрозділів. За місяць роботи кожному фахівцю платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень, залежно від того, чи працюватиме він у зоні бойових дій.
Відповідне оголошення оприлюднила Національна гвардія у понеділок, 1 липня.
Вакансії у Нацгвардії
ТОП-10 свіжих вакансій в Національній гвардії України від robota.ua
- Командир відділення роти забезпечення навчального процесу, навчальний заклад НГУ (Київська обл.), заробітна плата — 23 300 гривень;
- Лікар невідкладних станів, заробітна плата — 25 000-125 000 гривень;
- Ерготерапевт, медичний центр НГУ (Вся Україна), заробітна плата — 15 000-25 000 гривень;
- Командир взводу РЕБ, військова частина НГУ (Вся Україна), заробітна плата — 24 000-124 000 гривень;
- Сержант з матеріального забезпечення, військова частина НГУ (м. Слов’янськ), заробітна плата — 24 000-124 000 гривень;
- Водій-електрик РЕБ, військова частина НГУ (м. Одеса), заробітна плата — 21 000-121 000 гривень;
- Головний сержант роти забезпечення навчального процесу, навчальний заклад НГУ (Київська обл.), заробітна плата — 25 000 гривень;
- Медик евакуаційного відділення батальйону, заробітна плата — 25 000-125 000 гривень;
- Зв'язківець, військова частина НГУ (м. Слов’янськ), заробітна плата — 23 000-123 000 гривень;
- Психіатр, бригада "Азов" (м. Київ), заробітна плата — 25 000-125 000 гривень.
Нагадаємо, у полку "Азов" потрібні командири пожежного відділення, які мають профільну освіту та не менше двох років досвіду роботи за фахом. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.
Також в "Азові" бракує психіатрів. На роботу запрошують медиків із вищою освітою. Зарплата — до 125 тисяч гривень.
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