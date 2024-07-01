Вакансии в Национальной гвардии Украины

Военнослужащие Нацгвардии. Фото: Вінниця.info

Национальная гвардия Украины набирает новых специалистов в ряды своих подразделений. За месяц работы каждому специалисту будут платить от 25 до 125 тысяч гривен, в зависимости от того, будет ли он работать в зоне боевых действий.

Соответствующее объявление обнародовала Национальная гвардия в понедельник, 1 июля.

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Командир отделения роты обеспечения учебного процесса, учебное заведение НГУ (Киевская обл.), заработная плата — 23 300 гривен;

Врач неотложных состояний, заработная плата — 25 000-125 000 гривен;

Эрготерапевт, медицинский центр НГУ (Вся Украина), заработная плата — 15 000 — 25 000 гривен;

Командир взвода РЭБ, воинская часть НГУ (Вся Украина), заработная плата — 24 000-124 000 гривен;

Сержант по материальному обеспечению, воинская часть НГУ (г. Славянск), заработная плата — 24 000-124 000 гривен;

Водитель-электрик РЭБ, воинская часть НГУ (г. Одесса), заработная плата — 21 000-121 000 гривен;

Главный сержант роты обеспечения учебного процесса, учебное заведение НГУ (Киевская обл.), Заработная плата — 25 000 гривен;

Медик эвакуационного отделения батальона, заработная плата — 25 000-125 000 гривен;

Связист, воинская часть НГУ (г. Славянск), заработная плата — 23 000-123 000 гривен;

Психиатр, бригада "Азов" (г. Киев), заработная плата — 25 000-125 000 гривен.

Напомним, в полку "Азов" нужны командиры пожарного отделения, имеющие профильное образование и не менее двух лет опыта работы по специальности. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в "Азове" не хватает психиатров. На работу приглашают медиков с высшим образованием. Зарплата — до 125 тысяч гривен.