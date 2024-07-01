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Служба в Нацгвардии — обнародован ТОП-10 актуальных вакансий

1 июля 2024 17:34
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Вакансии в Национальной гвардии Украины
Военнослужащие Нацгвардии. Фото: Вінниця.info
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Национальная гвардия Украины набирает новых специалистов в ряды своих подразделений. За месяц работы каждому специалисту будут платить от 25 до 125 тысяч гривен, в зависимости от того, будет ли он работать в зоне боевых действий.

Соответствующее объявление обнародовала Национальная гвардия в понедельник, 1 июля.

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ТОП-10 свежих вакансий в Национальной гвардии Украины от robota.ua:

  • Командир отделения роты обеспечения учебного процесса, учебное заведение НГУ (Киевская обл.), заработная плата — 23 300 гривен;
  • Врач неотложных состояний, заработная плата — 25 000-125 000 гривен;
  • Эрготерапевт, медицинский центр НГУ (Вся Украина), заработная плата — 15 000 — 25 000 гривен;
  • Командир взвода РЭБ, воинская часть НГУ (Вся Украина), заработная плата — 24 000-124 000 гривен;
  • Сержант по материальному обеспечению, воинская часть НГУ (г. Славянск), заработная плата — 24 000-124 000 гривен;
  • Водитель-электрик РЭБ, воинская часть НГУ (г. Одесса), заработная плата — 21 000-121 000 гривен;
  • Главный сержант роты обеспечения учебного процесса, учебное заведение НГУ (Киевская обл.), Заработная плата — 25 000 гривен;
  • Медик эвакуационного отделения батальона, заработная плата — 25 000-125 000 гривен;
  • Связист, воинская часть НГУ (г. Славянск), заработная плата — 23 000-123 000 гривен;
  • Психиатр, бригада "Азов" (г. Киев), заработная плата — 25 000-125 000 гривен.

Напомним, в полку "Азов" нужны командиры пожарного отделения, имеющие профильное образование и не менее двух лет опыта работы по специальности. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в "Азове" не хватает психиатров. На работу приглашают медиков с высшим образованием. Зарплата — до 125 тысяч гривен.

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