Бригаді "Азов" потрібен психіатр — скільки платять та які умови

Бійці бригади спецпризначення "Азов" НГУ. Фото: "Азов" / Facebook

Бійці бригади "Азов" розширюють відділ психологічного супроводження, куди запрошують на роботу психіатра. Фахівець повинен мати повну вище освіту та відповідний досвід роботи від більш як двох років. Платити обіцяють від 25 000 грн, також можливі додаткові винагороди.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 24 червня.

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Вакансія психіатра в бригаді "Азов" на Work.ua. Фото: скриншот

Робота психіатром в "Азов"

До обов'язків психіатра в бригаді входить:

застосування сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих психіатричного профілю, надання їм швидкої та невідкладної медичної допомоги;

здійснення нагляду за побічними реакціями/діями лікарських засобів;

надання невідкладної медичної допомоги та організація допомоги в разі надзвичайних ситуацій;

дотримання принципів медичної деонтології;

планування роботи та проведення аналізів її результатів;

постійне вдосконалення свого професійного рівня;

супровід хворих до закладів охорони здоров‘я;

участь у проведенні військово-медичної та психологічної підготовки особового складу;

ведення медичної та звітної документації.

На посаду підходять кандидати з повною вищою освітою — спеціаліст або магістр за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Психіатрія" (інтернатура, курси спеціалізації).

Також потрібен сертифікат лікаря-спеціаліста та досвід роботи понад два роки, якщо кандидат працював у сфері загальної медицини, невідкладної та військової медицини, у нього буде перевага. Фахівець повинен мати вміння працювати в умовах високого тиску та стресу, бути відповідальним, комунікабельним та готовим працювати в команді.

Військовий на сеансі в психіатра. Фото: freepik.com

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

можливість професійного зростання та навчання;

можливість допомагати захищати країну та забезпечувати медичну допомогу військовим;

мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;

грошове забезпечення від 25 000 гривень та додаткова винагорода залежно від виконання бойових розпоряджень;

гарантована щорічна основна відпустка 30 днів та додаткова відпустка за сімейними обставинами;

пакет соціальних та правових гарантій захисту військовослужбовців та членів їх сімей;

забезпечення формою і засобами індивідуального захисту та повноцінне харчування;

безкоштовне медичне забезпечення.

Які працівники потрібні в бригаду "Азов"

Нагадаємо, що в відділ психологічного супроводження також запрошують психологів-поліграфологів. Потрібні фахівці з повною базовою психологічною освітою й досвідом у проведенні поліграфічних тестів, знаннями про методи виявлення ознак обману. Зарплата від 25 000 гривень, а в разі виконання обов’язків у зоні бойових дій доплата — 3 300 гривень.

Також "Азов" шукає електромонтера. Фахівець повинен мати групу допуску до 1 000 В, професійно-технічну освіту, а також досвід роботи. За місяць роботи платитимуть 25-125 000 гривень залежно від того, чи працюватиме він у зоні бойових дій.