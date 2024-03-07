Скольких мужчин возможно мобилизовать в Украине и скольким удалось сбежать — исследование

Проверка документов у мужчины на границе. Фото: УНИАН

За время полномасштабной войны за границу уехали около 659 тысяч мужчин призывного возраста. Однако в стране осталось еще около пяти миллионов военнообязанных, которых можно забрать в армию.

Об этом свидетельствуют данные исследования Texty.org.ua.

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Сколько мужчин уехали за границу во время войны

Исследователи рассказали, что после 24 февраля 2022 года около 812 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 64 лет уехали только в страны ЕС. Они предположили, что среди них больше мужчин в возрасте 60-64 лет и тех, кто к началу войны еще не достиг 18-летия. Также среди них освобождены от мобилизации. Определенная часть этих мигрантов выехала из оккупации через Россию.

Также по подсчетам, 18 тысяч мужчин призывного возраста уехали в Молдову, а 24 тысячи в США. Еще 28 тысяч находятся в российской оккупации.

Опираясь на все эти данные и анализ, специалисты высчитали, что за границу во время войны выехали 659 тысяч мужчин призывного возраста, которых могли бы мобилизовать.

Оценка численности мужчин за границей. Инфографика: Texty.org.ua.

Сколько мужчин можно мобилизовать в Украине

Согласно исследованиям, в мобилизационном резерве Украины около 5 млн мужчин, которых можно призвать. В этом году, по словам предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного, планировали мобилизовать 500 тысяч.

Однако, если отнять тех, кто бежал за границу, студентов, ученых, заключенных, студентов и многие другие категории, то на самом деле число значительно уменьшится.

Сколько мужчин еще можно призвать. Инфографика: Texty.org.ua.

Напомним, недавно в Минюсте предложили мобилизовать осужденных коррупционеров. Однако майор Нацгвардии Петр Кузык заявил, что это плохая идея, ведь человека, который обворовывал армию, на фронте просто застрелят.

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