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Частина студентів може втратити право на відстрочку від мобілізації — названа причина

5 березня 2024 10:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Частина студентів може втратити право на відстрочку від мобілізації — названа причина
Українські студенти. Ілюстративне фото: ВВС
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У Верховній Раді України працюють над розв'язанням питань з багатьох положень законопроєкту про мобілізацію. Згідно з ним, частина студентів може втратити відстрочку від військового призову.

Кого позбавлять такого права розповів народний депутат і член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський для ТСН.

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Відстрочка від мобілізації для студентів

"Прибираємо поділ аспірантів на контрактну та бюджетну форми навчання. Всі однаково матимуть право на відстрочку від мобілізації", — сказав він.

За словами депутата, Міносвіти своєю чергою має розробити механізми для перевірки — чи дійсно людина здобуває науковий ступінь, чи вона використовує науку для ухилення від мобілізації. 

Веніславський зазначив, що право на відстрочку матимуть лише ті студенти, які здобувають її в послідовному форматі.

"Тобто спочатку людина здобуває вищу освіту, магістерську та наукову. А ті, хто здобув ступінь бакалавра і знову пішов на бакалавра — права на відстрочку від мобілізації не матимуть", — пояснив він.

Також це стосуватиметься тих чоловіків, які маючи вищу освіту одного профілю, вирішив здобувати вищу освіту такого ж рівня, але іншого профілю. 

Раніше офіцер ЗСУ Ігор Лапін заявив, що заробітна платня за службу добровольцям та мобілізованим має бути різна. Він вважає, що добровільна мобілізація повинна оплачуватися більше.

Також The Washigton Post писало, що Зеленський та вище військове командування ще не розробили чіткий план мобілізації. Це призвело до глибоких розбіжностей в українському парламенті та суспільстві.

Верховна Рада
студенти
військовий призов
мобілізація
повістки
законопроєкт

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