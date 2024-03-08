Сколько мужчин в Украине можно мобилизовать — исследование
В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация в армию. Аналитики подсчитали, сколько мужчин можно призвать в армию в 2024 году.
Об этом говорится в исследовании Texty.
Численность украинской армии
Так, до начала полномасштабного вторжения в Украине проживало менее 10,5 млн. мужчин в возрасте от 18 до 59 лет — без учета оккупированных территорий на востоке Украины и Крыма.
В то же время в исследовании заложили большую погрешность, потому что последняя перепись украинского населения проводилась еще в 2001 году.
В настоящее время в Силах обороны находится не менее 1,3 млн украинцев. По неточным оценкам, 200-300 тыс. из них погибли и были ранены. А значит, остается 1,1 млн человек в рядах армии.
Сколько мужчин не попадает под мобилизацию
Из мобилизационного резерва из-за оккупации выбыли еще 569 тыс. человек. А за границей могут находиться около 659 тыс. мужчин.
Еще около 125 тыс. военнообязанных — ухаживают за лицом с инвалидностью, а 123 тыс. — многодетными родителями.
Также от мобилизации освобождены: родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, усыновители и близкие родственники погибших в АТО.
Студентов дневной формы обучения, имеющих отсрочку (без находящихся в оккупации), примерно 408 тыс. человек.
Кроме того, 107 тыс. не подлежащих призыву мужчин — учителя школ, ученые, аспиранты, преподаватели. Также из-за бронирования на местах работы из резерва "выпадают" еще 528 тысяч украинцев.
Еще в Украине насчитывается 26,6 тыс. осужденных мужчин, не попадающих под мобилизацию.
Мобилизационный резерв
В настоящее время в армию призывают мужчин в возрасте от 27 лет. А в возрасте от 18 до 26 лет в Украине насчитывается около 1,68 млн. мужчин.
Так что от мобилизационного резерва необходимо отнять немного большую часть — 707 тыс. мужчин.
Также можно добавить 273 тыс. мужчин в возрасте 25-26 лет, а если уменьшить возраст мобилизации до 18 лет – еще 434 тыс. человек.
Поэтому ориентировочный мобилизационный резерв Украины составляет около 5 млн мужчин.
Напомним, Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы. Военных уже в апреле-мае этого года уволят в запас.
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