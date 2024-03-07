Боєць ЗСУ назвав три важливі моменти, які потрібно докорінно змінити в мобілізації

Військовий перевіряє документи. Фото: porady.org.ua

Командир батальйону безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів про своє ставлення до мобілізаційних процесів. Він виділив три аспекти, які держава має реалізувати на рівні законів, не порушуючи Конституцію України.

Про це повідомив 24 Канал в четвер, 7 березня.

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Забезпечення виконання громадянами своїх обов'язків

Федоренко наголосив, що захистити Україну — це конституційний обов’язок кожного громадянина. Він заявив, що держава повинна, не порушуючи Конституції України, забезпечити, щоб військовозобов’язані виконували свої обов’язки.

Ефективна інформаційна кампанія

Командир батальйону безпілотників "Ахіллес" зазначив, що в Україні має бути проведена гарна інформаційна кампанія, яка буде роз’яснювати українцям, як проходить мобілізація в нашій країні. Адже Росія активно поширює тези, що нібито "приходиш до військкомату — опиняєшся на передовій".

Федоренко заявляє, що у 2023 році таких випадків не було. За його словами, людина без загальної військової підготовки не може потрапити в бойовий підрозділ.

Загальновійськова підготовка

На думку командира батальйону безпілотників "Ахіллес", всі мають бути військовозобов’язаними, пройти загальновійськову підготовку.

Тобто протягом років треба готувати українців не лише до війни, яка триває зараз. Але й загалом давати людям можливості, знання та вміння, щоб вони могли захистити країну зі зброєю в руках.

Федоренко заявив, що якби всі були підготовлені, був би зовсім інший результат на полі бою й більше життів було б збережено. Він вважає, що найбільше, що можна дати українцям з погляду безпеки — це підготовка.

Нагадаємо, нещодавно військовий пояснив, у чому головна різниця мобілізації чоловіків у 2014 році та сьогодні.

Раніше ми писали, що у Раді відповіли, щодо яких положень в законопроєкті про мобілізацію дійшли згоди.