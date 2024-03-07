Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Зеленський підписав указ про звільнення строковиків в запас arrow

Зеленський підписав указ про звільнення строковиків в запас

7 березня 2024 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський підписав указ про звільнення строковиків в запас
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 березня, підписав указ про демобілізацію військовослужбовців строкової служби. Військових вже у квітні-травні цього року звільнять у запас.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського.

Читайте також:

Звільнення строковиків в запас

В указі йдеться, що українських військових строкової служби звільнять у запас зі ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та інших створених військових формувань у квітні-травні.

null
Указ Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський також доручив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України забезпечити перевезення строковиків з дотриманням вимог безпеки.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко запевнив, що законопроєкт про мобілізацію особливо не змінить питання щодо демобілізації. Він наголосив, що Генеральний штаб Збройних сил вже давно повинен був провести ротацію.

Також українські захисники 63 бригади, які воюють на Лиманському напрямку, розповіли своє бачення демобілізації в Україні. За їх словами, мобілізація повністю провалилася, старих бійців немає ким замінити, відтак воїни не вірять, що вони демобілізуються найближчим часом.

Володимир Зеленський
Україна
військові
указ
президент
демобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня