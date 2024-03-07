Зеленський підписав указ про звільнення строковиків в запас

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 березня, підписав указ про демобілізацію військовослужбовців строкової служби. Військових вже у квітні-травні цього року звільнять у запас.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського.

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В указі йдеться, що українських військових строкової служби звільнять у запас зі ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та інших створених військових формувань у квітні-травні.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський також доручив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України забезпечити перевезення строковиків з дотриманням вимог безпеки.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко запевнив, що законопроєкт про мобілізацію особливо не змінить питання щодо демобілізації. Він наголосив, що Генеральний штаб Збройних сил вже давно повинен був провести ротацію.

Також українські захисники 63 бригади, які воюють на Лиманському напрямку, розповіли своє бачення демобілізації в Україні. За їх словами, мобілізація повністю провалилася, старих бійців немає ким замінити, відтак воїни не вірять, що вони демобілізуються найближчим часом.