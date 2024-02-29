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Скандал на Миколаївщині — співробітників ТЦК підозрюють в побитті чоловіка

29 лютого 2024 17:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скандал на Миколаївщині — співробітників ТЦК підозрюють в побитті чоловіка
Працівники ТЦК зупинили чоловіка на вулиці. Ілюстративне фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Миколаївській області працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки нібито побили чоловіка. Наразі цей факт перевіряє поліція регіону.

Про це повідомила керівниця відділу комунікації поліції Миколаївської області Марина Калина у коментарі Укрінформу в четвер, 29 лютого.

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Ймовірне побиття в ТЦК на Миколаївщині

Представниця поліції розповіла, що під час моніторингу соцмереж було виявлено допис доньки одного чоловіка, де йдеться про ймовірне побиття у ТЦК.

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Скриншот допису доньки

"Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом отримання (попередньо) легких тілесних ушкоджень мешканцем Врадіївського району", — сказала представниця поліції. 

Калина зазначила, що цей чоловік наразі перебуває у лікарні, а поліція з'ясовує, яким чином та де він насправді отримав тілесні ушкодження. Відомо, що сам постраждалий до поліції не звертався.

Як уточнив Укрінформ, у коментарях під постом доньки місцеві пишуть, що чоловік вживає алкоголь та не платить аліменти, тому інформація викликає сумніви.

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Коментарі під дописом у соцмережі
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Коментарі під дописом у соцмережі

Коментар Врадіївського ТЦК

Представник ТЦК у коментарі ТСН повідомив, що також зацікавлені з’ясувати, де ж насправді було побито цього громадянина.

"З’ясовуються обставини побиття, хочеться допомогти цій людині з’ясувати те, хто ж його побив, тому що ТЦК до цього не має жодного стосунку. Чекаємо на висновки розслідування від поліції", — сказали військові.

Реакція громадян на побиття чоловіка

Побиття чоловіка коментують місцеві мешканці. Зокрема, деякі з них закликали спалити військкомат.

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Коментарі під дописом у соцмережі

Раніше юрист назвав місця, де працівникам ТЦК та СП заборонено вручати повістки чоловікам.

Також спікер Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, що буде, якщо військовозобов'язаний не з'явиться до ТЦК за повісткою.

Військовий 47-ї бригади ЗСУ розповів, що держава має мобілізувати, спираючись не лише на кількість, а й на якість. Тим часом люди мають розуміти, що воювати — це не вибір, а необхідність. 

поліція
побиття
військовий призов
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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