Юрист назвав місця, де заборонено вручати повістки

Вручення повістки. Фото: novynarnia.com

Законодавство України не встановлює конкретних місць, де заборонено вручення повісток у період мобілізації. Це означає, що теоретично повістку можна вручити будь-де, незалежно від того, чи зареєстрований одержувач у місцевому військкоматі, чи ні. При цьому є нюанси, які слід враховувати.

Про це повідомив юрист Антон Маринич в інтерв'ю РБК-Україна в четвер, 29 лютого.

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Де заборонено вручати повістки

Маринич пояснив, що проєкт закону №10449 щодо уточнення місць вручення повісток не вносить у цей процес нововведень. Натомість пропонується доповнити статтю 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" положенням, яке зобов'язує громадян бути за повісткою у зазначене місце та у строк.

"Сповіщення проводять не тільки врученням повістки. Його можуть проводити і роботодавці або органи місцевого самоврядування. Це робиться, щоб люди прибули до ТЦК у терміни, зазначені в отриманих ними документах", — повідомив адвокат.

Маринич розповів про випадок, коли повістку вручили працівникові, який перебував у відрядженні в іншому місті на два дні.

"Коли той проігнорував явку за таким порядком, ТЦК та СП ініціювало процедуру притягнення до адміністративної відповідальності і в результаті заброньований працівник отримав штраф за порушення правил військового обліку, який надалі був примусово стягнутий виконавчою службою", — додав юрист.

Нагадаємо, адвокат Юрій Сергієнко пояснив алгоритм дії у разі вручення повістки під час відпустки.

Раніше спікер Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, що буде якщо військовозобов'язаний не з'явиться до ТЦК по повістці.