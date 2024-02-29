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Юрист назвав місця, де заборонено вручати повістки

29 лютого 2024 12:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Юрист назвав місця, де заборонено вручати повістки
Вручення повістки. Фото: novynarnia.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Законодавство України не встановлює конкретних місць, де заборонено вручення повісток у період мобілізації. Це означає, що теоретично повістку можна вручити будь-де, незалежно від того, чи зареєстрований одержувач у місцевому військкоматі, чи ні. При цьому є нюанси, які слід враховувати.

Про це повідомив юрист Антон Маринич в інтерв'ю РБК-Україна в четвер, 29 лютого.

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Де заборонено вручати повістки

Маринич пояснив, що проєкт закону №10449 щодо уточнення місць вручення повісток не вносить у цей процес нововведень. Натомість пропонується доповнити статтю 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" положенням, яке зобов'язує громадян бути за повісткою у зазначене місце та у строк.

"Сповіщення проводять не тільки врученням повістки. Його можуть проводити і роботодавці або органи місцевого самоврядування. Це робиться, щоб люди прибули до ТЦК у терміни, зазначені в отриманих ними документах", — повідомив адвокат.

Маринич розповів про випадок, коли повістку вручили працівникові, який перебував у відрядженні в іншому місті на два дні.

"Коли той проігнорував явку за таким порядком, ТЦК та СП ініціювало процедуру притягнення до адміністративної відповідальності і в результаті заброньований працівник отримав штраф за порушення правил військового обліку, який надалі був примусово стягнутий виконавчою службою", — додав юрист.

Нагадаємо, адвокат Юрій Сергієнко пояснив алгоритм дії у разі вручення повістки під час відпустки.

Раніше спікер Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, що буде якщо військовозобов'язаний не з'явиться до ТЦК по повістці.

Україна
військовий призов
військовий облік
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
юрист
чоловіки

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