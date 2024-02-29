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Військовий розповів, як правильно мобілізовувати чоловіків на війну

29 лютого 2024 04:24
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Мобілізація в Україні: військовий назвав метод
Військовий з 47-ої бригади Микола Мельник. Фото: Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Військовий Збройних сил України з 47-ої бригади розповів, що держава має мобілізувати, спираючись не лише на кількість, а й на якість. Тим часом люди мають розуміти, що воювати — це не вибір, а необхідність. 

Про це Микола Мельник розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

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Йти на війну — це не вибір і не покарання, переконаний військовий. Це обовʼязок захищати свій дім.

"Війна — це не завжди смерть. Може пощастити, як мені (маються на увазі протезування — ред.). Та й взагалі — а який вибір? Або ти захищаєш свій будинок з автоматом, або ти отримуєш Бучу, і в тебе не буде автомата", — розповів Микола Мельник.

А щоб захистити країну, необхідно мобілізувати велику кількість людей. Однак не лише кількість в результаті гратиме роль, а й якість. 

"Дуже складно зрозуміти, як ця держава буде випетлювати, якщо не мобілізувати необхідну кількість людей. І не лише кількість, а й якість. Бо коли села вигрібають і на штурмовиків кидають чоловіків по 50 років, то мабуть, це не найкраща ідея. Треба раціонально використовувати наявні у нас ресурси", — пояснив військовий. 

Нагадаємо, депутати ВРУ пропонують обмежувати ухилянтів в праві керувати автомобілем. 

ЗСУ
Україна
військовий призов
військові
мобілізація

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