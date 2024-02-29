Скандал на Николаевщине — сотрудников ТЦК подозревают в избиении мужчины

Работники ТЦК остановили мужчину на улице. Иллюстративное фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Николаевской области работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки якобы избили мужчину. В настоящее время этот факт проверяет полиция региона.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Николаевской области Марина Калина в комментарии Укринформу в четверг, 29 февраля.

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Вероятное избиение в ТЦК на Николаевщине

Представитель полиции рассказала, что во время мониторинга соцсетей было обнаружено сообщение дочери одного мужчины, где речь идет о вероятном избиении в ТЦК.

Скриншот сообщения дочери

"Полиция начала уголовное производство по факту получения (предварительно) легких телесных повреждений жителем Врадиевского района", — сказала представитель полиции.

Калина отметила, что этот мужчина находится в больнице, а полиция выясняет, каким образом и где он на самом деле получил телесные повреждения. Известно, что сам пострадавший в полицию не обращался.

Как уточнил Укринформ, в комментариях под постом дочери местные пишут, что мужчина употребляет алкоголь и не платит алименты, поэтому информация вызывает сомнения.

Комментарии под постом в соцсети

Комментарии под постом в соцсети

Комментарий Врадиевского ТЦК

Представитель ТЦК в комментарии ТСН сообщил, что также заинтересованы выяснить, где же на самом деле был избит этот гражданин.

"Выясняются обстоятельства избиения, хочется помочь этому человеку выяснить, кто же его избил, потому что ТЦК к этому не имеет никакого отношения. Ждем выводов расследования от полиции", — сказали военные.

Реакция граждан на избиение мужчины

Избиение мужчины комментируют местные жители. В частности, некоторые из них призвали сжечь военкомат.

Комментарии под постом в соцсети

Ранее юрист назвал места, где работникам ТЦК и СП запрещено вручать повестки мужчинам.

Также спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин объяснил, что будет, если военнообязанный не явится в ТЦК по повестке.

Военный 47-й бригады ВСУ рассказал, что государство должно мобилизовать, опираясь не только на количество, но и качество. Между тем, люди должны понимать, что воевать — это не выбор, а необходимость.